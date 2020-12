Arias lo tiene claro: "No es penalti"

En el partido del Valencia CF en el Camp Nou ante el FC Barcelona el gran protagonista es el colegiado Hernández Hernández que ha concedido un penalti a favor del conjunto catalán que solo ha visto él. De hecho, hasta había expulsado a Gayà con tarjeta roja. Tras consultar el VAR, el árbitro canario dejó la roja en amarilla pero mantuvo la pena máxima a pesar de que no hay empujón de Gayà sobre Griezmann.

En el descanso del encuentro, Ricardo Arias, embajador del Valencia CF, fue muy claro en declaraciones a Movistar televisión.

"Desde mi punto de vista no es penalti del todo. Como todo hay que respetarlas, pero a mi emntrender no ha sido penalti". Sobre el gol de Messi, que llega después de que Jaume le pare el penalti, Arias cree que "es legal porque sale de una posición legal". Sobre el juego, el que fue defensa del conjunto de Mestalla cree que "el Barça está siendo el dominador del ballón n pero no las ocaisones".