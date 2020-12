Gayà explica que no fue penalti

José Gayà ha hablado al terminar del partido para los micrófonos de Movistar LaLiga. El capitán valencianista ha explicado cómo ha sido la jugada y cuál ha sido la conversación con Hernández Hernández.

¿A qué sabes el punto?

"Un partido un poco loco, pero hempos hecho un partido increíble en ataque y defensa, hemos tenido muychas llegadas muy claras para ponernos 0-2, pero esto es lo que tiene el Barça, tiene al mejor jugador del mundo, tiene un grandísimo equipo y o estás concentrado los 90 minutos o es muy difícil aguantar. Hemos cometido algún error con el que el barcelona se ha metido en el partiudo, pero siempre hemos querido ir hacia adelante, hemos creído que se podía ganar, hemos tenido ocasiones para ganar e irnos con el 2-3, pero satisfecho con el trabajo y contento con el punto"

¿Puedes explicar la jugada del penalti?

"Es un balón que Leo conduce, que me la mete por dentro cuando yo estoy un poquito mal perfilado, yo toco el balón, le doy con la puntera y luego es verdad quue puede que le roce a Griezman atrás, pero el árbitro me dice que pita penalti porque yo le empujo, él no ve contacto suficiente para pitar penalti abajo, desde el VAR le dicen que no hay empujón, él va a verlo y ve que hay un ligero contacto y por eso me dice que no es roja. Eso es lo que me ha explicado a mí. Yo sinceramente el contacto abajo creo que es leve y que no es para pitar penalti. Pita al principio porque piensa que le empujo, pero se ve claro que no le empujo, le pongo la mano encima pero no le empujo. Una vez va a verlo, dice que pita el penalti porque ve contacto abajo., pero el primer penalti que pita es porque ve un empujón. Es como ha sido la jugada, él me dice que hay contacto pero luego de verlo en la televisión. No le encuentro mucho contacto a lo que me ha explicado"