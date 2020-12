"Hemos dado un paso adelante como equipo"

Javi Gracia ha hablado tras el trabajado empate del Valencia CF frente al FC Barcelona en el Camp Nou y estas han sido sus valoraciones del encuentro:

¿Este es el camino a seguir? ¿El fútbol ha sido injusto?

De justicia ya hemos hablado en otras ocasiones, no existe, marca el resultado. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores, hemos competido muy bien, pudimos hacer algún gol más en la primera parte, justo en ese final ha venido la jugada desgraciada del penalti, en la segunda parte nos pudimos poner por delante con la ocasión de Cheryshev, no lo hemos hecho y nos ha tocado sufrir, pero ir por detrás del marcador y se ha vuelto a demostrar la personalidad del equipo, cosa de la que me siento muy orgulloso. Hemos intentado venir a ganar y creo que ha quedado reflejado en el terreno de juego.

¿Por qué tardó tanto en hacer los cambios? El equipo estaba un poco ahogado.

Perdóname, pero después de este partido, mi valoración tiene que ser muy positiva, de mis jugadores de los que han jugado y los que no. Venimos de un partido de mucho esfuerzo hace poco y trato de hacer los cambios que creo oportunos en el momento que creo oportunos. Los que han participado lo han hecho en el momento que el equipo lo necesitaba y fruto de eso hemos hecho el partido que hemos hecho.

En todas las temporadas hay un punto de inflexión. ¿Puede ser esta semana?

Soy bastante positivo, otra cosa es que me veáis más serio, nosotros vemos la botella siempre medio llena. No sé si va a ser un punto de inflexión, creo que venimos de partidos de estar más cerca de la victoria que de perderlos y eso es así dada la igualdad que hay, las bajas, las rotaciones... Tratamos de elegir lo que creemos que es lo mejor y en esta situación todos estamos convencidos de cuál es el camino. El camino pasa, como hoy, por demostrar desde el primer minuto al último que queremos ganar el partido. Lo hemos hecho como equipo y lo hemos mantenido durante todo el partido y son pasos adelante respecto a otros partidos en los que hemos sido más irregulares y menos constantes. Tenemos un equipo joven que tiene que aprender y nos esforzamos al máximo cada día.

Destacabas el buen trabajo del bloque y también ha sido importante el valor de la pizarra; así como el valor del capitán. ¿Cómo has visto el penalti?

Ha sido fruto del trabajo del equipo, en este campo o trabajas siendo exigente y lo haces todo bien o no tienes opción, es fruto del trabajo constante del equipo. Y lo que te puedo decir del penalti, más allá de valorar la labor arbitral que siempre es complicada, es el momento donde se ha producido, después de una primera parte en la que hemos estado bien. Irnos con el 1-1 nos ha hecho un poco daño. ¿La acción en sí? Es un empujón que parecía que primero era un empujón, luego parece que el contacto había sido por el contacto abajo y por eso le han quitado la roja... realmente no lo he visto bien. Lo importante es que no nos ha descentrado y hemos hecho nuestro trabajo bien.