Racic: "Pienso que no era penalti"

"Estoy contento, hemos hecho un buen partido contra un gran rival y creo que estuvimos muy cerca de ganar. Mala suerte. No me gusta comentar el penalti de José, pero pienso que no era penalti. Hemos hecho un buen trabajo. Hemos entrado muy bien, era difícil levantarse del penalti, y creo que sin el penalti hubiéramos estado más cerca del ganar. Tenemos que seguir luchando como hoy, hay que jugar así contra el Barça y contra el próximo equipo. Si jugamos como hoy podremos ganar tres puntos. He acabado cansado, tenía un golpe y tenía un poco de dolor, pero como contra la Real Sociedad, tenía que seguir".