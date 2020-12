Garay anuncia su regreso

Ezequiel Garay ya está casi al final de su proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla. El central argentino ha explicado por qué todavía no tiene equipo. El futbolista ha ido revelando su proceso acompañado de un vídeo de en el que se puedem ver algunos de los ejercicios de rehabilitación del ex jugador del Valencia CF.



El Valencia no amplió el contrato del argentino al final de la pasada temporada y quedó libre después de varias temporadas en Mestalla, formando parte del equipo campeón de la Copa del Rey.



Este es el mensaje de Garay:

Muchos se preguntarán el motivo por el cual en junio no fiché por ningún equipo, quedando libre y estando casi recuperado.Ahí se encuentra el motivo, CASI.Mi decisión fue recuperarme al 100% para así, poder dar todo de mí una vez incorporado en mi próximo trabajo.Para ello, tuve que tomar una decisión, dividir la recta final de la recuperación en dos partes:La primera en Madrid con un gran equipo ya conocido en mi pasado y con resultados excelentes. Y la segunda, irme a otra ciudad donde yo consideraba que estaban los mejores profesionales, los cuales he estado con ellos los últimos años en mi último club.Ahora finalizadas ambas etapas, terminaré con la tercera, incorporarme a lo que ha sido, es y será mi pasión, el fútbol.Pero con una diferencia, 100% recuperado y dispuesto a pisar el campo y dar todo como hasta ahora lo he hecho.PD: aquí les dejo una parte de mucho que he hecho en este tiempo...Y no termino este mensaje sin antes agradecer a @excentriclavall @nachofornas @jmurozabaleta @eddyptrainer sin vosotros estás dos etapas no hubieran sido posibles.#G24