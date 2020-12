Diakhaby: "Mi gol lo trabajamos en Paterna"

Mouctar Diakhaby, central francés del Valencia que cumplió 24 años el sábado, ha confesado en una entrevista en 'VCF Media' que la acción del primer gol en el Camp Nou es fruto del trabajo en la Ciudad Deportiva. Una acción de estrategia ensayada el día de antes del encuentro. «La jugada del gol lo trabajamos en el entrenamiento el día antes del partido. Carlos Soler puso un buen centro. La jugada era top. Fue una jugada de estrategia. Sabíamos que iba a estar solo porque no me iban a seguir con la estrategia. Salió bien y fue gol», asegura 'Diakha', que no podía festejar de mejor manera su cuarto gol con la camiseta blanquinegra, el primero en este 2020.

«Fue una alegría porque era mi cumpleaños. Estaba orgulloso de mí. Es un paso adelante y estoy muy contento de marcar», dice.



Próximo objetivo

Ahora la atención de Mouctar se focaliza toda en el partido de este martes ante el Sevilla FC (17:30 h), rival directo años atrás, que está a cinco puntos de distancia en la clasificación, a pesar de que ha jugado dos partidos menos que los de Javi Gracia. «El Sevilla es un rival importante. Es un buen equipo. Vamos a ir fuerte para intentar ganar los tres puntos en Mestalla. Los tres puntos son importantes para nosotros. Vamos a hacer lo máximo para ganar el partido. Ganar al Sevilla FC sería perfecto para nosotros. Vamos a buscar esa victoria», indica el defensa de 1,91.

Concentración

Mouctar incide en cómo el trabajo con el cuerpo técnico en Paterna sirvió para explotar las debilidades de los culés: «Con concentración podemos conseguir todo. Ahora mismo la tenemos más... Yo sabía que iba a tener la oportunidad de marcar porque sabíamos que el Barça es frágil en los saques de esquina. Utilizamos eso para hacerles gol». Diakha da por «bueno el empate en el Camp Nou», aunque cree que el Valencia «mereció más por ocasiones».