Este es el veredicto arbitral del penalti de Gayà a Griezmann

Fue la jugada clave de un partido que estaba ganando el Valencia CF al borde del descanso, un penalti señalado por Hernández Hernández por un supuesto empujón de Gayà sobre Griezmann que no existió, tal como aclaran las imágenes. Después de verlo por la pantalla del VAR el colegiado rectificó la tarjeta roja por una amarilla, pero decidió mantener la pena máxima ya no por el empujón, sino por un leve contacto entre las piernas de los dos jugadores que según él desequilibra al delantero.

La jugada ha dado muchas vueltas porque, además, tras el lanzamiento de Messi detenido por Jaume el argentino acabó marcando el gol del empate en una posición muy dudosa, rozando -o no- el fuera de juego. Directo GOL reunió en la misma noche del sábado la opinión de varios ex árbitros y todos sin excepción coincidieron en que Hernández Hernández se equivocó y benefició con ello los intereses del Barcelona.



¿Penalti?

Iturralde González, Andújar Oliver y Raúl García de Loza, los tres dirigieron cientos de partidos en LaLiga y ahora colaboran habitualmente como comentaristas en diferentes medios. Y los tres están de acuerdo en el doble error del canario, antes y después de consultar el VAR. Eduardo Iturralde lo tenía además así de claro: «Para mí no es penalti, le pone la mano, pero es fútbol. Si esto el VAR no lo anula es un escándalo». No lo anuló, aunque la opinión en este caso de García de Loza es similar: «Es solo un toque».

Tan contundente se muestra Andújar Oliver, quien además cree que es el jugador del Barcelona el que confunde al árbitro: «Gayá pone la mano en el hombro de Griezmann y el francés se deja caer, no hay penalti». [Demuestran que el gol de Messi también es ilegal]

Las opiniones de los árbitros coinciden con la explicación que después iba a ofrecer el propio Gayà. «yo tocó el balón y le puedo rozar atrás, pero el árbitro me dice que yo lo empujo. Le dicen del VAR que no hay empujón pero va a verlo y ve un ligero contacto y por eso pita penalti, pero no es roja. Él piensa al principio que empujo a Griezmann. Luego, cuando lo ve, me dice que no hay empujón pero sí un pequeño toque y por eso es penalti. Yo no le encuentro sentido a lo que me ha explicado la verdad», decía el capitán valencianista visiblemente contrariado.