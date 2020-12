"Me siento frustrado y preocupado por la situación del equipo"

Javi Gracia está preocupado. Así lo ha reconocido el entrenador del Valencia CF, aunque es "optimista" y cree que "hay que confiar en toda la plantilla".

¿Cómo está el entrenador? ¿Está igual de motivado que cuando llegó o empieza a preocuparse por su futuro?

Estoy motivado, pero también preocupado, no por mi situación, sino por la situación del equipo, por ver el desarrollo de los partidos en los que competimos bien y no ganamos y otros partidos que están ajustados y se nos van por detalles. La situación ahora mismo es preocupante, pero no a nivel personal, sino por la situación del equipo, tenemos que mejorar y la mejora no se ve acompañada por la llegada de resultados.

El equipo está un punto del descenso. ¿Sigue siendo igual de optimista?

La situación clasificatoria es la que es y la realidad es esa, pero desde mi posición por supuesto que soy optimista y trato de intentar en ese día a día buscar mejorar, se van dando circunstancias con bajas antes de partido, luego otras bajas durante el partido, alguna sustitución por molestias y prevención.. y al final hace que cada vez tengan más presencia jugadores menos habituales. Hay que confiar en toda la plantilla que tenemos que están dando lo máximo y sigo pensando que esa mejora que en algunos partidos hemos dejado ver nos dé resultados en el futuro.

Soler ha dicho que no ha habido tiempo para ensayar el sistema. ¿Se había trabajado el cambio? ¿Llegaba poco maduro y preparado?

Ese sistema llegaba con el tiempo que ha habido, no ha habido tiempo entre un partido y otro, hemos elegido una manera de jugar que ya lo hemos hecho en algún momento y que con los jugadores que teníamos creíamos que era la mejor opción.

La diferencia la marcar el fondo de armario. ¿Se siente frustrado?

Me siento mal, pero no por lo que no tengo, me siento mal porque con los jugadores que hay y con el esfuezo que se hace no se consiguen buenos resultados, eso es lo que me hace sentirme frustrado, mal y preocupado, como he dicho antes, por la situación del equipo, seguiremos trabajando porque lo que más necesita este equipo y gran parte de esta plantilla es trabajo e ir cogiendo experiencia en el día a día.