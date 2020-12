Chakla, una opción para el plan b del Valencia CF en la defensa

Sofiane Chakla es una bala en la recámara del Valencia CF. El central marroquí perteneciente al Villarreal es un futbolista con un salario asequible y que entra dentro el estrecho corsé económico en el que se mueve ahora mismo la entidad de Mestalla puesto que la operación sería una cesión hasta el 30 de junio sin opción de compra y por tanto sin coste más allá de los emolumentos del futbolista. En la parte 'peligrosa' está el hecho de que más allá de sus condiciones -es un central diestro potente en el juego aéreo y agresivo e intenso sin balón-, apenas tiene experiencia en el fútbol de elite y recientemente no ha jugado (a principio de esta campaña fue requerido por la selección nacional de Marruecos absoluta, pero no pudo debutar por un inoportuno contagio de COVID-19).

El Valencia CF ha recibido el ofrecimiento, ya que el futbolista no está contando para Unai Emery, y la opción no está descartada. En la lista de prioridades del club de Mestalla para reforzar el eje de la zaga ahora mismo están Francisco Reis Ferreira 'Ferro' (Benfica), Daniele Rugani (Rennes) y Diogo Leite (Oporto) por delante, pero en el caso de que no se pudiese cerrar ninguna de las operaciones, Chakla está sobre la mesa.