"Solo me faltaba la llegada del puto COVID para reafirmarme que no me gusta la navidad". Con estas duras palabras ha anunciado David Albelda que ha dado positivo en coronavirus.

Son palabas del ex jugador del Valencia CF y actual entrenador de la UD Atzeneta D'Albaida, equipo de Segunda División B.