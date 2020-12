Mendieta atiza a Peter Lim

Gaizka Mendieta reconoció meses atrás haberse reunido con Peter Lim tanto en Londres como en Singapur para tratar sobre su posible regreso al club, situación que finalmente no se dio. «He tenido varias reuniones con Lim en Londres y en Singapur, pero el papel que él pensaba para mí en el club era distinto del que yo quería, así que no llegamos a un acuerdo», dijo en su momento una de las leyendas del Valencia CF. No es extraño porque sus discrepancias con la gestión del máximo accionista son más que evidentes. Así, en una charla organizada por una conocida casa de apuestas, Mendieta entraba a trapo cuando le preguntaron por las decisiones de Lim que han desembocado en el actual Valencia CF: «Nadie consigue entender sus cambios. Y las formas no son las mejores. Quizá algún día alguien nos los explique».

Gaizka busca explicación a algunas situaciones que no la tienen, como los cambios que introdujo en el verano de 2019, después de ganar la Copa y clasificarse para la Champions por segundo año consecutivo. «Si lo de echar a Alemany y Marcelino fue cuestión de egos, vale, perfecto, pero, ¿por qué no reemplazas a esas dos personas por otros en el mismo cargo y mantienes la estructura? Si quieres quitar al entrenador y director deportivo, ficha a otro entrenador y director deportivo que construyan un proyecto», en su razonamiento, muy alejado de lo que en realidad hizo en aquel momento el máximo accionista de la sociedad: «Pero no, lo que ha hecho Peter Lim es dar un paso atrás y volver al modelo del principio, cuando llegaron. Y ahora es más grave porque tenía ya la experiencia de lo que te pasó, cuando no había una filosofía o un rumbo claro».

Por todo esto, el que fue capitán del Valencia CF manifiesta tener muchas dudas y no se atreve a aventurar qué rumbo puede tomar el club en un futuro. Incluos asegura sentir pena por lo que está viendo: «Me da pena la situación del Valencia porque nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe si van a vender o fichar jugadores, sin van a vender el club, qué pasará con Mestalla... Esa inestabilidad crea una rutina negativa. Por eso cuando no ganas, todo parece más grave», dice.

Mendieta cree que para salvar la temporada va a ser muy necesario que todo el mundo sepa distinguir entre «club y plantilla» y apoye al equipo por mucho que esté en desacuerdo y se manifieste contra Peter Lim. Aunque ve, eso sí, una luz que invita al menos al optimismo: «yo creo que hay buenos jugadores y buen entrenador, además, el bloque es joven y en València siempre se ha sacado gente de la cantera. Quizá esto sirva para formar futbolistas que devuelvan la ilusión y conecten con el aficionado, que eso siempre es importante».

