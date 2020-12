De la Champions a la salvación

A principios del mes de julio de 2019 Mateu Alemany, como director general del Valencia CF, acordó la venta de Toni Lato al PSV Eindhoven con una opción de recompra para el conjunto de Mestalla. Todo estaba tan acordado que los dirigentes del club holandés estaban en València para volar hacia Eindhoven con el futbolista de la Pobla de Vallbona. De repente, apareció Peter Lim y tumbó la operación. Era la prueba del algodón que confirmaba las sospechas de las últimas semanas en el entonces director general: las cosas habían cambiado, ahora, decidía él todo, no solo fichajes o ventas estratégicas, también operaciones de menor calado como la de Lato, que terminó saliendo cedido al PSV.



Lim toma el mando y...



Desde que Lim volvió a coger los mandos de la planificación deportiva, el Valencia CF ha pasado de ser un equipo que acababa de ganar la Copa del Rey y se había metido en Champions dos temporadas consecutivas, a luchar por evitar el descenso. Porque ese es el objetivo deportivo del equipo ahora, a finales de diciembre de 2020. No es luchar por no coquetear con el descenso, es luchar por no descender. Lo dicen sus números: 15 puntos en 15 partidos dan una media de 38 puntos. Y con 38 puntos se puede descender. En 2020 descendió el Leganés con 36 y en 2019 el Girona con 37. El Valencia CF está en la frontera.

La salida de Kang In



Los responsables de tal desaguisado son evidentes: el máximo accionista Peter Lim y su brazo ejecutor en Valencia CF, el presidente Anil Murthy, que es la persona en quien ahora delega la gestión diaria del club. ¿Están a tiempo de ayudar? Pues sí, no están a tiempo de solucionar nada porque nada se puede solucionar ahora, están a tiempo de ayudar fichando futbolistas. Cuantas más herramientas tenga en su favor el entrenador, cuya contratación fue apuesta personal del propio Anil Murthy, más posibilidades de sumar puntos, aunque solo sea por pura matemática. Pero el propio Javi Gracia decía hace unos días cuando se le preguntaba por este extremo que se conforma con que la plantilla no termine debilitándose en el mercado de invierno. Y lo dice porque sabe que puede suceder. La venta de Kang In Lee está sobre la mesa porque el coreano se niega una y otra vez a renovar su contrato y si el Valencia CF no lo vende en enero, dado que termina en 2021, perderá el control sobre el futbolista. Eso sí, está por ver si el dinero del posible traspaso de Kang In irá a las arcas del club, o si el coreano será uno de esos futbolistas cuyos derechos económicos están pignorados por Peter Lim y por lo tanto el dinero terminará en Meriton. De ser así, la venta de Kang In no supondrá un ingreso para el Valencia CF y por lo tanto no le permitirá mayor margen de maniobra en el control financiero a la hora de fichar.



Apoyo a Gracia y al equipo



Anil se reunió el miércoles con Gracia en Paterna para trasladar su «apoyo» tanto a él como al equipo. El presidente entiende que la plantilla «está luchando y está peleando para dar otra vez mucha alegría a los aficionados ». Así lo explicó en declaraciones al club: «Hoy he hablado con Javi Gracia en la Ciutat Esportiva de Paterna para darle todo nuestro apoyo a él, a su trabajo y a nuestro equipo. Somos conscientes de que no estamos donde nos gustaría estar, algunos puntos se nos han escapado, pero seguimos trabajando y mejorando para conseguir los tres puntos, que pueden hacer una gran diferencia. Ahora, más que nunca, es el momento de dar todo nuestro apoyo a este equipo que está luchando y está peleando para dar otra vez mucha alegría para todos los aficionados», aseguró.