Manuel Llorente busca una cita con Peter Lim

Manuel Llorente está activo. El que fue durante muchos años consejero delegado y presidente del Valencia CF ha vuelto a la actualidad, ha concedido entrevistas en las que ha dado su visión públicamente sobre la situación del club, pero además en privado está realizando movimientos que evidencian sus ganas de volver a primera línea siete años y medio después de su dimisión. Uno de esos movimientos es especialmente importante porque, según ha podido contrastar SUPER con diferentes fuentes, Llorente ha contactado con el entorno de Peter Lim para pedir una reunión con el máximo accionista del Valencia CF. Ocurre en un momento en que, a pesar de que la versión oficial es que el club no está en venta, se han producido situaciones que apuntan a que Meriton Holdings podría valorar una posible propuesta para traspasar su mayoría accionarial.

Qué o quién está detrás de Manuel Llorente en este proyecto es en estos momentos una incógnita. Para empezar a hablar, Llorente necesita tener un respaldo económico importante detrás, bien a través de inversores particulares o de algún fondo. Lo que sí está claro es que el expresidente es persona de confianza de Bankia y Caixabank, entidades que están en un proceso de fusión que se materializaría a finales de 2021, y que convertiría a Caixabank en el principal acreedor del Valencia CF con las hipotecas de Mestalla. Cualquier movimiento de Meriton que afecte a la propiedad del club en el futuro pasaría por el visto bueno de la entidad bancaria. Así ocurrió cuando, tras el proceso de venta, Meriton y Bankia mantuvieron negociaciones durante varios meses para refinanciar y garantizar la deuda.

Llorente ha sido muy cuidadoso con Lim y con Meriton en sus declaraciones públicas de los últimos meses. Muy crítico con las instituciones y los patronos que aprobaron la venta en el año 2014, no lo ha sido tanto con la gestión de Peter Lim a pesar de los resultados, las pérdidas económicas y la venta constante de futbolistas para cuadrar las cuentas en detrimento del potencial de la plantilla. «La deuda la han bajado», llegó a responder cuando le preguntaron por los números que la sociedad presentó en la pasada junta. «No creo que puedan fiscalizar mucho a Meriton. Ahí están las auditorías y la Junta General de Accionistas. Yo no estoy defendiendo a Meriton, pero quiero recordar que a Meriton lo recibieron allí como si fuera el Papa que vino a visitar València. Todos con 'Welcome' y tal. No sé qué tienen que fiscalizar. Las plataformas, me parece muy bien que sean reivindicativas y que pidan por el Valencia, pero hoy por hoy, si no hay nadie que lo compre...», manifestó.

La intención de Manuel Llorente es reunirse directamente con el máximo accionista y es una situación que ya conocen también los representantes de Meriton en València, Murthy y Joey Lim. Recientemente el expresidente explicó que en su momento no había necesidad de haber vendido el club, porque la situación no era tan mala como se ha dicho y con tiempo había soluciones tanto para el aval de la Generalitat Valenciana como para la operación urbanística de Mestalla y el nuevo estadio. «A las instituciones les dijeron que estos le conseguían el campo y mira, ahí está el campo todavía», ha afirmado.