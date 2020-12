¿Qué le pide Javi Gracia a 2021?

El Valencia CF ha publicado unas palabras de su entrenador, Javi Gracia, en las que este confiesa cuáles son sus deseos en el inminente cambio de año, periodo en el que el equipo blanquinegro bajará el telón a un triste 2020 con el partido de la décimo-sexta jornada de Liga del miércoles 30 en Granada (Nuevo Los Cármenes, 17:00 h).

Por su puesto, el técnico comienza deseando salud en términos globales tras un año en la que la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante miles de vidas en España, y ha causado 1,7 millones de fallecidos en todo el mundo. "No creo que haya nadie ahora mismo que, a la hora de hablar de un deseo, no pida salud; creo que es lo más importante, lo que más se necesita y con ello, a partir de ahí, podremos hacer todo lo que nos propongamos", dice Gracia.

Centrado en lo profesional, el navarro admite que siente unas ganas inmensas de "conocer Mestalla con público". "Mi deseo es conocer Mestalla con público, lo he conocido como visitante pero no como local. Me gustaría mucho poder disputar partidos delante de nuestra afición, estoy seguro de que eso nos ayudaría a ofrecer una mejor versión y a conseguir mejores resultados", afirma el técnico valencianista.

Por último, Javi Gracia envía "todo el ánimo del mundo" a las personas que tienen que pasar estas fiestas de Navidad enfermas. "Quiero mandar todo el ánimo del mundo y mis mejores deseos, sobre todo, de una pronta recuperación para todos los enfermos. Que pronto vuelvan a disfrutar de esa ansiada salud que todos queremos".