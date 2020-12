Del Valencia a Llorente: "no se vende"

Del Valencia a Llorente: "no se vende" SD

El Valencia CF mantiene que el club no está en venta después de haber trascendido las llamadas del expresidente Manuel Llorente para intentar reunirse con Peter Lim. Ni el paquete del 84% de las acciones del club que posee Meriton Holdings ni tampoco una parte del mismo. Es la respuesta a una información que desvelaba SUPER en la edición de este sábado y que apuntan a los movimientos que ha llevado a cabo recientemente el expresidente en el entorno de Lim para conseguir una cita, aunque para el club no eran del todo desconocidos. En la ciudad, de hecho, empieza a ser vox populi que Llorente lleva algo entre manos, está con ganas de volver aunque no tanto como oposición sino con los apoyos necesarios para hacer una propuesta que pueda interesar al máximo accionista del Valencia CF.

En cualquier caso, al menos por la información de que disponemos, Llorente no ha llegado de momento hasta Peter Lim, ni se ha producido esa cita ni se ha acordado mantenerla en un futuro. A día de hoy no pasa de ser una intención pero también una declaración de intenciones que de momento choca con el discurso oficial del club y de su presidente, Anil Murthy, que por ahora es el único representante de Meriton que habla públicamente sobre las intenciones del máximo accionista respecto al futuro del Valencia CF.

¿Y qué dice de todo esto el propio Manuel Llorente? Su versión es la clave, pero de momento prefiere guardar silencio. El expresidente declina la invitación para confirmar o desmentir si tiene algún plan para el Valencia CF y la intención de trasladárselo al propio Peter Lim, como se desprende de esos movimientos que ha realizado para contactar con el Valencia de Singapur.