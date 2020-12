El centro del campo se vuelve a tambalear

En el entrenamiento de este domingo Javi Gracia se topó con un contratiempo inesperado. Los vértigos no han abandonado todavía a Uros Racic, quien el sábado había conseguido unirse al grupo. Ahora el concurso del medio serbio en Granada (miércoles, 17:00 h) vuelve a correr serio peligro. Y la de Racic no sería una baja cualquiera. De hecho, frente al Sevilla los mareos del ex de Estrella Roja provocaron que Gracia cambiara deprisa y corriendo el sistema ante la necesidad de músculo en un centro del campo del que en verano se fueron sin que llegara recambio Coquelin o Kondogbia.

Una de las imágenes del inicio del entrenamiento evidenciaba que Racic no empezó con buenas sensaciones la sesión matinal. La cara del mediocentro delataba el malestar que no le deja desarrollarse al 100%. Después de los ejercicios de calentamiento, tal y como informó 'As', Racic tuvo que parar al poco de iniciar una arrancada. Se retiró al vestuario donde le examinaron los doctores. Las conclusiones fueron rápidas. Uros no está totalmente recuperado del cuadro de vértigos que le apartó ya del Valencia-Sevilla. Los mareos se reprodujeron y parece difícil que pueda viajar a Granada el martes.

El cuerpo técnico está pendiente de su evolución, ya que el medio de 22 años es el único jugador de la plantilla cuyas características facilitan el equilibro defensivo del equipo en la medular. Gracia, no obstante, es consciente de que con este tipo de dolencias no conviene arriesgar, menos aún con el calendario tan cargado que aguarda a su equipo. Racic solo viajaría a la ciudad nazarí si mejora clara y completamente en 48 horas. De lo contrario, y el entrenador ya se hace a la idea, habrá que idear una nueva solución.

Los jugadores no se encontraron cómodos con el sistema de tres centrales el día del Sevilla, así que todo indica que ante el Granada volverá a activarse el 4-4-2. En consecuencia, el clásico esquema de defensa de cuatro y doble pivote fue con el que trabajó en el equipo este domingo.

Kevin Gameiro, ausente desde el 7 de diciembre por molestias musculares, trabaja de nuevo con el grupo uniéndose a las alternativas disponibles a la dupla ofensiva que comparte once en los últimos partidos: Maxi Gómez-Guedes. Lo mismo pasa con Kang In Lee. El surcoreano está preparado para ayudar al equipo y subir su cuota de minutos.

En la segunda mitad de la sesión, Gracia comenzó a preparar tácticamente el duelo de Granada. Uno de los dos equipos del 'partidillo' reunió a un alto número de titulares -ver el campo superior-. Un once abierto a variaciones, como la posible entrada de Thierry Correia para adelantar a Wass y colocarlo al lado de Carlos Soler, quien ensayó junto a Vicente Esquerdo.



Gayà, la buena nueva

Pese al sobresalto con Racic, los dos primeros días de trabajo tras la Navidad han traído alguna buena noticia que otra. Aparte del regreso a la normalidad con el grupo de hombres como Gameiro y Kang In, lo mejor de la jornada del domingo fue ver a José Gayà ensayando en el 'partidillo' táctico después de que el martes tuviera que retirarse antes de hora del Valencia-Sevilla.

Las molestias en los isquios han remitido y el capitán estará el miércoles en el lateral izquierdo blanquinegro en el Nuevo Los Cármenes. El futbolista de Pedreguer comenzó el entrenamiento calentando al margen del grupo, si bien se unió al grueso de compañeros en los ensayos tácticos con vistas al choque de la décimo-sexta jornada de Liga. Gayà formó en una defensa de cuatro en compañía de Daniel Wass, lateral diestro, y los centrales franceses Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala.

Por su parte, Hugo Guillamón siguió al margen. Las únicas bajas seguras, a día de hoy, para el Granada-Valencia son el meta Cillessen y los centrales Paulista y Guillamón, aunque Racic también lo tienen muy complicado.