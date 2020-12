Yangel Herrera y el pasaporte de Gabriel

E l Valencia CF no fichó ningún jugador el pasado verano pero si hubo uno que estuvo especialmente a tiro fue Yangel Herrrera, el centrocampista venezolano propiedad del Manchester City que terminó jugando una temporada más cedido en el Granada. Un futbolista que estuvo sobre la mesa cuando los clubes negociaron el traspaso de Ferran Torres y que el club de Mestalla no pudo cerrar entonces principalmente por dos razones. En aquel momento, primeros días del mes de agosto, no se habían producido todavía las salidas que se estimaban necesarias para reducir el coste de la plantilla y, además, el Valencia no tenía plaza para un jugador sin pasaporte comunitario.

Durante el verano hubo reuniones con sus agentes en las que le pidieron que esperase porque era un jugador con el que contaban para unirse al proyecto, y la realidad es que Yangel sí esperó al Valencia CF durante varias semanas, llegó a pasar algunos días en la ciudad al no poder viajar a su país durante sus vacaciones debido a la pandemia, pero las condiciones para que pudiera fichar por el Valencia CF nunca llegaron a darse. Salieron jugadores en el centro del campo, Parejo y Coquelin tomaron rumbo al Villarreal, pero el esperado pasaporte de Gabriel Paulista no llegaría hasta el mes de diciembre, cerrando la puerta al venezolano.



La incógnita

En vista de lo que ocurriría después, está por ver si Peter Lim, que desde el primer momento dejó claro al Manchester City que Ferran y Yangel eran operaciones diferentes, habría autorizado el fichaje en el caso de disponer de la plaza de extracomunitario. No es que no fichó ningún mediocentro, a pesar del empeño y el posterior enfado de Javi Gracia, además dejaría marchar a Geoffrey Kondogbia al Atlético de Madrid ya con el mercado cerrado. Herrera esperó hasta que pudo, lo hizo hasta finales del mes de agosto, cuando ramplió su contrato con el City hasta 2024 y confirmó su cesión al Granada, donde ya había jugado la temporada anterior logrando la histórica clasificación nazarí para jugar en Europa.

Herrera, de vuelta a Los Cármenes, vuelve a ser pieza fundamental en los esquemas del técnico Diego Martínez. Tuvo un inicio de temporada pletórico, ha participado en 20 partidos sumando 6 goles, incluyendo las tres eliminatorias de clasificación para la Europa League. Ante el Valencia CF, que pudo ser su nuevo equipo esta temporada, estará seguro y más con las ausencias que tiene el equipo en el centro del campo.



Covid-19

El futbolista dio positivo en un test serológico el pasado mes de mayo y fue el primer jugador del Granada en contraer el Covid-19, el primero de lo que sería una larguísima lista que ha llegado hasta los 13 casos en total en la plantilla. Ha sido el conjunto andaluz uno de los más golpeados por el coronavirus, llegó a disputar un partido ante la Real Sociedad con las fichas profesionales justas por este motivo, el club pidió aplazar el partido pero su propuesta no fue aceptada por LaLiga. Uno de los ausentes fue precisamente Yangel Herrera. Pese a que ya había pasado la enfermedad en el mes de mayo, los análisis dieron como resultado que no tenía valores de anticuerpos suficientes para entrar en la convocatoria y el protocolo de LaLiga lo dejó fuera.