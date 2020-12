"No sé hasta qué punto el club es consciente de la importancia de fichar"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa telemática para analizar todos los temas de actualidad que rodean el club en la previa del último partido de 2020 contra el Granada CF que se disputará este miércoles (17:00) en Los Cármenes. Estas fueron sus declaraciones:

¿Cómo está Racic?

No tengo intención de dar convocatoria, pero no tengo problema en comentar... Uros ha intentado entrenar con el equipo, pero se ha vuelto a retirar y no está disponible. Y el resto vamo a ir con todos los disponibles. Hugo volverá el próximo entrenamiemto y el resto son jugadores como Toni que están fuera del equipo, además de Jasper y Gabi (Paulista)

Hay jugadores que salen del club como usted sabe, se filtran los nombres... Son jugadores jóvenes, ¿Le gustaría otro pefil de jugador?

Como me vais a preguntar varios, de varias maneras, en este momento de lo que debo de hablar es de los jugadores que tengo y del partido de mañana. Todo lo que se refiere a posibles incorpraciones y fichajes no tiene sentido para mí, no sé si van venir jugadores, prefiero estar centrado y hacer un buen partido y conseguir un buen resultado. Es cierto que el mercado está cerca, pero ya veremos que sucede.

Solo una victoria fuera de casa. ¿Le preocupa?

Es cierto que las estadísticas te dan la información de la necesidad de mejorar fuera de casa. Es algo obvio que no se puede esconder, pero las estadísticas se hacen día a día en cada partido y vamos con la intención de aumentar las victorias en el próximo partido y que sea un poco mejor cada día. Lo que me preocupa es trabajar mucho el presente para tener un presente y un futuro mejor, en eso estamos.

Después del último partido contra el Sevilla se generó un poco de debate por el sistema por sus declaraciones y las de Soler. Uros vuelve a ser baja. ¿Ese sistema se ha trabajado?

Como bien dices teníamos una serie de condicionantes que me hicieron cambiar el sistema buscando una solidez que de otra manera no la veía, buscamos un equilibrio y contrarrestar el poderío aéreo del rival, tratamos de buscar los carriles un poco más largos... con más o menos trabajo creo que era la mejor opción. Hubo poco tiempo real efectivo para trabajalo. Esta semana hemos trabajado el partido de la mejor manera y hemos tenido más tiempo y estamos en buenas condiciones para jugar el próximos partido sin entrar en el detalle de si hemos trabajado más un sistema que otro porque eso da información al rival, no creo que sea oportuno.

Correia desapareció del once con aquella expulsión contra el Getafe. ¿Tiene opciones?

Al final los los jugadores tienen sus momentos. Tengo que tomar decisiones y elegir lo que creo que es mejor. En su momento tuvo continuidad en el equipo con buenas actuaciones y posteriormente ha jugado más rotos, son decisiones que tomo pensando en lo mejor para el equipo, tiene que seguir trabajando para cuando juegue de inicio demostrarlo como otros compañeros que están en la misma situación. Siempre que esté convocado tiene opciones de jugar. Es un jugador que se puede contar con él y cuando lo considere oportuno lo haremos.

¿Hay algún futbolista que te haya dicho que necesita más minutos?

No ha habido ninguno que haya venido a hablar conmigo a quejarse de la falta de minutos, pero entiendo que no es una señal de que estén contentos. Lógicamente estarán descontentos los que menos participan, pero ese descontento lo muestran con una buena actitud para ayudar al equipo y de momento no tengo conocimiento de ningún interés de ningún jugador por salir.

¿Cuál ha sido su sensación al ver que Capoue se va al Villarreal?

Es un jugador que no es de nuestro equipo, no tiene sentido hablar, pero por el pasado que nos une, lo único que puedo sentir es el agradecimiento hacia ese jugador por el tiempo que estuvimos juntos, por todo lo que trabajó para que las cosas fueran bien y que en el futuro le deseo lo mejor vaya donde vaya porque personal y profesionalmente se lo merece, donda va y donde no va... el destino lo va marcando, no yo. Le deseo lo mejor vaya donde vaya.

¿Este equipo tan joven es consciente del peligro de la clasificación?

Somos conscientes todos de la situación en la que estamos y de la importancia de cada punto que está en juego, no es necesario tener más o menos años, creo que es importante cuidar cada detalle en cada entranamiemto y ser muy exigente y responsable en todo lo que hacemos.

Anil contó que le había mostrado su apoyo

Después del entrenamiento estuve con un rato con el presidente y me mostró un poco el apoyo de cara al trabajo. Ya lo ha explicado lo que vino hacer a Paterna y no tiene sentido que hable yo sobre eso y más sobre tema de fichajes.

Viene repitiendo que no concibe otra cosa que no sea ganar. ¿Es una final?

Voy a seguir repitiendo lo mismo, es mi manera de ser, con ese optimismo y siendo lo más positivo posible, luego las cosas salen mejor o peor. ¿Una final? Para mí, lo que yo he sentido, es que desde que he aterirzado a este club tengo que jugar finales en cada partido. Cada partido lo afronto así. No se cuál será mi último partido aquí, pero yo sí sé que voy a afrontar cada partido dándole la importancia que merece y creo que los jugadores son conscientes de la importancia del próximo partido.

¿Crees que después de la última reunión tendrás más información sobre fichajes?

Ya sabéis cuál es mi responsabilidad, desde hace tiempo he transmitido las necesidades del equipo y eso el presidente lo sabe desde hace tiempo. A partir de ahí, me tengo que centrar en lo que es lo mío que es entrenar. Las decisiones que se tomen sobre la plantilla hay que preguntárselas a otras persona. No es mi responsabilidad, no es mi trabajo.

¿Qué Ganada espera?

Es un rival que está compitiendo a un gran nivel en todas las competiciones, es un equipo equipo, compacto, por encima de individualides, por encima de ausencias siempre mantiene una estructura muy fuerte que compite a un alto nivel y entiendo que con un sistema muy definido (4-3-3), genera juego ofensiva, con profundidad en los laterales, con solidez con Gonalons y con interiores que veremos cuáles son los que juegan, pero aportan trabajo y mucha presencia en el área contraria. Tiene diferentes variantes, es un equipo que es un equipo equipo y que compite bastante bien.

¿Qué sensación le deja esa reunión el presidente? ¿El club es conciente del peligro deportivo real que existe?

Los jugadores y yo que estamos en el día a día somos conscientes de la importancia de lo que hay en juego y el haber transmitido en su momento cuando era oportuno la importancia de reforzar esta plantilla. Una vez que he cumplido con esa obligación y que ya es mi responsabilidad buscar en el mercado, porque no tengo el control financiero para este tipo de decisiones, cuando ya he cumplido, a partir de ahí no se hasta qué punto se es conciente de la importancia de reforzar la plantilla... esa pregunta no es para mí. He sido muy constante en transmitir las necesidades cuando era oportuno, pero no es mi responsabilidad y no debo hablar más porque puede distraer que es lo realmente importante que es el partido de mañana y en esta rueda de prensa sobre el rival ha habido una pregunta sobre el Granada... No tengo queja, pero denota cómo está la situación, pero las preguntas van por otro lado porque al final creéis que interesa más otro tipo de cosas, me parece prefecto, no tengo queja, pero yo dentro de que tengo que responsder a las preguntas tengo que focalidar en la importancia del partido... no es que los tres puntos sea importantes, es que los necesitamos.