Victoria o desastre en Granada

"No es que los tres puntos sean importantes, es que los necesitamos». Son las últimas palabras de Javi Gracia en rueda de prensa. Desde que llegó al Valencia CF el técnico navarro ha dicho muchas cosas, algunas acertadas o otras menos, y algunas verdades como puños sobre todo en materia de fichajes durante el mercado de verano, pero posiblemente ninguna es tan condenadamente realista.

El objetivo del Valencia CF es evitar el descenso a segunda división. No hay más realidad que esa en el último partido de 2020. Si hasta puede terminarlo en puestos de descenso, si bien para que suceda han de darse muchas combinaciones. La primera que pierda en Los Nuevos Cármenes, que puede suceder sin problemas y para convencerse de ello basta con mirar la clasificación. Fuera de casa el Valencia ha jugado siete partidos y solo ha ganado, ante la Real Sociedad. De los otros seis, tres empates y tres derrotas. Conclusión, siete puntos como visitante. No es de extrañar que la afición, entre la desafección y el enfado, esté al borde de un ataque de nervios. Motivos le sobran.

Empatado con el descenso El Eibar puntuó en el Camp Nou, que es lo mismo que decir que ha sacado un punto en un estadio en el que no contaba sacar nada. Un punto con el que los armeros ya superan al Valencia CF en la tabla. Tiene 16 por 15 del conjunto de Mestalla. Y el Levante hasta se escapa porque tras ganar ayer al Betis en el Ciutat, tiene 18. Tres puntos más son un mundo para un equipo que solo ha ganado tres partidos en 15 jornadas. Pero la peor noticia estuvo en Cádiz, donde el Valladolid sumó un punto que supone que cuando ruede el balón en Los Nuevos Cármenes, el Valencia CF tendrá los mismo puntos que el primer equipo en descenso. Si el Elche puntúa ante el Real Madrid y el Valencia CF pierde, terminará el año empatado a puntos con el Valladolid, que por diferencia de goles ocupará la plaza de descenso. Valga como dato que el conjunto de Mestalla no está en posiciones de descenso de la jornada 16 en adelante desde 1985-86 que fue la del descenso a segunda división.

Y mientras los problemas crecen para Gracia que solo tiene a dos centrales profesionales que son Mangala y Dikahaby ta que Guillamón y Paulista están lesionados y no tiene ningún pivote defensivo puesto que Racic no ha superado sus problemas de vértigo. Y eso es lo que comienza a tener el entrenador navarro, vértigo. Cierto que ya presentó la dimisión en a principios de octubre, pero por algunas de sus palabras, parece no haber superado que el Valencia no la aceptara y le remitiese a pagar la cláusula que ambas partes firmaron para romper el contrato: «No sé cuál será mi último partido aquí, pero yo sí sé que voy a afrontar cada partido dándole la importancia que merece y creo que los jugadores son conscientes de la importancia del próximo partido». El Valencia tiene muchos problemas, pero tal vez, a la mala gestión en los despachos por parte de Lim y Murthy haya que añadir la de un entrenador empeñado en no y lanzar un mensaje de vigor cuando más lo necesita el equipo.