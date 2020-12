La explicación al 'castigo' a Maxi Gómez

Una de las noticias destacadas en Granada se produjo antes de que la pelota echase a rodar en el Nuevo estadio de Los Cármenes. Maxi Gómez se quedó en el banquillo de suplentes y, a la postre, no sumó ni un solo minuto en el partido del mismo modo que hombres como Thierry Correia, Guillem Molina, Jesús Vázquez, Sobrino, Álex Blanco o Kang In Lee. Kevin Gameiro, que no jugaba desde principios de diciembre por una lesión muscular, completó 66 minutos de juego hasta la entrada de Manu Vallejo en el minuto 66.

¿Por qué Javi Gracia no alineó al uruguayo ni siquiera en la recta final del partido? ¿Maxi Gómez está lesionado? La realidad es que el punta charrúa estaba en condiciones de haber jugado, pese a las molestias en la rodilla con las que ha participado en citas anteriores. El motivo de su suplencia frente al Granada fue una decisión meramente técnica de Javi Gracia. El míster navarro no está contento con los entrenamientos que Maxi viene realizando en las últimas fechas y prefirió sentarlo y dar a Gameiro la camiseta de titular.

Precisamente, el francés convirtió el único gol del equipo en la primera mitad, aunque también abrió la barrera en la falta con la que los granadinos empataron el partido en la recta final de esa primera parte. Maxi Gómez, por su parte, marcó en el Camp Nou, pero hasta ese día no lo hacía desde finales de septiembre en Anoeta. Suma cuatro tantos en la Liga.