"Me he sentido perjudicado por el árbitro"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha dicho sobre las expulsiones de Guedes y Jason que son "una cosa a evitar", aunque ha centrado sus críticas en la actuación del colegiado. "Me he sentido perjudicado en varias de sus decisiones", dijo el entrenador navarro, que confiesa del mismo modo que José Gayà que ahora mismo "el vestuario está roto".

Esta es la intervención íntegra de Javi Gracia en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes.

-La opinión del técnico sobre las expulsiones

Habría que analizarlas, saber lo que ha pasado, jugar así en inferioridad en partidos tan igualados dificulta mucho conseguir un buen resultado. Las expulsiones son una cosa a evitar, si ya nos cuesta con once jugadores... Podíamos haber sentenciado en la primera y en la segunda dimos facilidades con esa inferioridad de dos y un jugador menos. Lo hace muy complicado, a pesar de mostrar voluntad hasta el final.

-¿Cómo está el vestuario?

Como ha dicho Gayà, y como os digo yo, el vestuario está roto porque después del comienzo de partido y haber tenido dominio y situaciones de gol, habernos puesto por delante y haber podido hacer algún gol más... pues terminar como lo hemos hecho es frustrante. A lo largo del partido se ha mostrado la voluntad y el querer, en los momentos de más dificultad también. No nos ha dado y en parte ha sido por cómo se ha desarrollado el partido.

-Actuación arbitral

El árbitro me ha dicho que en su opinión es falta, roja falta... y yo, en mi opinión, me he sentido perjudicado en varias de sus decisiones. En el último gol hay una falta clarísima a Koba, un derribo en una jugada que luego termina en gol... Por no hablar de la falta primera, tengo más que dudas de que sea falta de Mangala a Soldado... No quiero entrar en las rojas, pero la acción de Jason viene precedida de una carga y un empujón. Hay una serie de sutuaciones en las que me siento perjudicado, como se lo he dicho. Sin más.

-15 puntos en 16 jornadas, ¿cree que darán para salvarse?

Lo que hagamos tiene que dar. Es nuestro objetivo, tenemos que preparar el siguiente compromiso, seguir siendo optimistas, seguir creyendo, creyendo en que todas lsa circunstancias adversas en algún momento nos vendrán de cara. Tenemos que buscarlo con nuestro trabajo y dedicar todo el tiempo necesario, hacerlo mejor y tener una pizca de suerte que no estamos teniendo.