José Luis Gayà, capitán del Valencia, habló claramente y haciendo autocrítica tras la derrota del Valencia (2-1) en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada. "Las expulsiones no las podemos cometer, quedarnos con dos jugadores menos por ese tipo de acciones nos perjudica mucho", indicó Gayà en referencia a las expulsiones de Jason y Guedes que mermaron las capacidades del equipo en la segunda mitad.

Estas son las declaraciones de Gayà en los micrófonos de Movistar Plus tras el final del partido en Granada:

Veníamos con la ilusión de ganar y hacer buen partido. La primera parte fue buena, con ideas claras y muchos contraataques. Estuvimos mejor con balón en esa primera parte. Nos vamos muy jodidos, está es la realidad. Creímos que la primera parte nos llevaría a la victoria y tener más confianza, pero a la segundo llegó el mazazo, y está temporada está yendo así. Todo lo que recibimos son golpes.

Las expulsiones no las podemos cometer. No nos podemos quedar con dos menos por esas acciones, nos perjudica muchísimo. No las he visto bien, pero con una tarjeta tenemos que tener cuidado. Ya nos pasó el día del Getafe. A raíz de las expulsiones es mucho más difícil, lo hemos intentado pero hay que hacer autocrítica. No nos podemos quedar con nueve jugadores jugándonos aquí la vida. Queda mucho, no podemos parar, no queda otra.

El equipo lo intenta, se atreve, va para adelante... Estamos jodidos porque no salen las cosas ni los resultados. La situación es delicada y tenemos que ser conscientes de ello. Hay que seguir, no podemos bajar los brazos. Sabemos que la gente está con nosotros, nos ayuda y esto lo tenemos que sacar entre todos. Vamos a confiar en el equipo y seguir trabajando porque no hay otra.

Claro que preocupa, somos conscientes de ello. Estamos abajo, no ganamos partidos, se nos escapan en los últimos minutos, a veces teniéndolos controlados... Preocupa la situación, pero queda mucho y hay que levantar la cabeza. Si esto ya era una final, imagínate el lunes contra el Cádiz. Tenemos que ganar sí o sí. Ser optimistas y levantar la cabeza. No te puedo decir más.