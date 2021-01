Lim y Murthy, los señalados

La edición 2020 de la encuesta Protagonistas del Año en el Valencia CF tiene un claro ganador y también dos destacados perdedores. En la parte positiva emerge como claro y rotundo referente para el valencianismo el capitán José Gayà, que recibe con enorme diferencia la valoración más alta de los 31 personajes que incluye en esta ocasión el sondeo, 24 futbolistas, dos entrenadores, dos representantes de las instituciones, el agente Jorge Mendes y dos representantes de la propiedad del club, que son precisamente los principales señalados por los lectores y aficionados de SUPER. El presidente Anil Murthy repite por tercer año consecutivo como el protagonista de la actualidad del Valencia CF peor valorado aunque muy de cerca le sigue el máximo accionista de la sociedad, Peter Lim, después de un año muy complicado en todos los sentidos en el que la gestión de la sociedad ha llevado al equipo a quedarse primero fuera de Europa y después a colocarse en la clasificación a un paso de la zona de descenso. Una encuesta que se concreta en un contexto de notas bajas debido a la marcha del equipo y en general del club, tendencia de la que se libran pocos.



Situación límite

Un 2020 dramático para la sociedad con especial repercusión en los resultados deportivos, resulta especialmente significativo encontrar un futbolista en la plantilla con una nota superior al 7. Es, además, el capitán del equipo, el personaje al que a día de hoy parece que los aficionados reconocen como único capaz de erigirse en líder del grupo y tirar del carro en una situación delicada, con la pérdida de tantos jugadores importantes y la entrada en escena de muchos jóvenes. José Luis Gayà, junto con un Carlos Soler que se sitúa en torno al 6, son los que asumieron en mayor medida la responsabilidad en un momento clave, cuando el entrenador quiso marcharse una vez cerrado el mercado de verano sin fichajes. Javi Gracia pasa la prueba con una nota ligeramente superior al 5, mantiene por tanto cierta confianza teniendo en cuenta los resultados de un equipo que solo ha ganado 3 partidos de 16 en la Liga y tiene seriamente comprometida la permanencia.

Además de Gayà y Soler, solo unos pocos jugadores superan el aprobado: Maxi Gómez, Kang In Lee, Gabriel Paulista, Yunus Musah, Uros Racic, Manu Vallejo, Jaume Domènech, Hugo Guillamón y Daniel Wass. El resto, todos suspendidos en una encuesta en la que, por primera vez en años, no se puede valorar a los fichajes para la temporada porque no los hubo. Tampoco al inexistente director deportivo. Así, es en la gestión de Meriton donde los aficionados ponen el foco, con las peores valoraciones para presidente y máximo accionista en un año de recorte masivo y desinversión, consecuencia por un lado del impacto negativo de la crisis del coronavirus pero también de las decisiones estratégicas que han llevado el proyecto deportivo a mínimos. Fuera de la Champions, los ingresos del Valencia CF se han visto mermados de manera drástica, con un presupuesto que se reduce a cerca de la mitad de una temporada a otra. La solución pasó por las ventas de jugadores como Rodrigo Moreno, Ferran Torres o Coquelin, a los que se suma la polémica salida del hasta ahora capitán Dani Parejo, simbólico fin a una etapa marcada por la reconstrucción deportiva con el binomio Mateu-Marcelino, dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones y la Copa.



Nou Mestalla

Era 2020, además, el año en que por fin tenía que llegar la solución para el Nou Mestalla que nunca se dio, generando las críticas y el enfado de las instituciones valencianas. Tampoco ahí la gestión de Murthy y su equipo ha acertado ni aportado soluciones, un problema más porque el estadio era el motor del proyecto. Con todo, el futuro se presenta con muchos nubarrones, Meriton mantiene que sigue adelante pese a todo y que no contempla vender ni salir del Valencia CF.