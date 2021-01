"Mi implicación es máxima"

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en la previa del Valencia-Cádiz de este lunes 4 de enero (21:00, Mestalla). Un partido en el que el equipo valencianista necesita ganar para salir de la zona de descenso."Somos conscientes de la necesidad de ganar", ha declarado el entrenador, que mantiene en seria duda el concurso del único mediocentro con características defensivas de la plantilla, Uros Racic.

Además, el técnico navarro ha asegurado que el grupo está "unido y animado" para sumar tres puntos frente al Cádiz de Álvaro Cervera, donde juegan los exvalencianistas Álvaro Negredo y Choco Lozano. "Mi grado de compromiso e implicación es máximo", afirma el míster, que no quiere hablar de fichajes o mercado. Ni siquiera de un jugador propiedad del Valencia, aunque cedido a la Atalanta, como es el Cristiano Piccini.

Esta es la rueda de prensa completa de Javi Gracia:

-¿A día de hoy, cuál es su grado de implicación con el club?

Mi grado de compromiso e implicación es el máximo. El mismo que el día que firmé. Pasan circunstancias, pero mi dedicación, implicación e ilusión son máximas y, más, en estos momentos en los que los resultados no son los que esperamos. Ahora es cuando más necesitamos estar unidos, es tiempo de mayor dedicación aún. Tengo ilusión y esperanza en que las cosas vayan bien.

-¿Cómo ha preparado el partido de mañana sabiendo que el equipo estaba en descenso?

Todas las preparaciones de partido son diferentes o pueden ser parecidas. Cada sesión se organiza en función de lo que puede ser el partido, en función de los rivales. En general, ha sido parecido a la de otras semanas con las diferencias de medirse a un Cádiz, con su estilo y las circunstancias de este partido, por ejemplo, los jugadores disponibles que tenemos. Cada partido que pasa sin ganar, lógicamente, lo afrontamos con esa voluntad de volver a la senda del triunfo. Sumar tres puntos porque cada vez la necesidad es mayor.

-¿Existe miedo en el vestuario por no poder salir de ahí abajo? ¿Cuál fue el motivo de la suplencia de Máxi Gómez en Granada?

El ánimo del vestuario estaba dolido, roto y desecho por el esfuerzo tras el partido de Granada. Ponerte por delante, todo lo que pasó y, al final, perder nos dejó tocados. Pero, poco a poco, el equipo ha ido recobrando el ánimo y la fe de estar bien preparados para el próximo partido. Percibo en el ambiente que el equipo está muy vivo y animado, con confianza en que vamos a ser capaces de sacar los puntos. Queremos, poco a poco, ir subiendo puestos. La Liga tiene mucha igualdad, sabemos que con una victoria sales y puedes avanzar. El objetivo no pasa por un partido, pero para mirar a medio-largo plazo nos tenemos que poner ese objetivo de ganar este partido. Para hilar con la siguiente pregunta, el equipo está bien y muy unido. No hay ningún problema entre jugadores, entre jugadores y cuerpo técnico ni conmigo. Mis decisiones son tácticas y técnicas, me digo si para este partido hay alguien con algún problema, que no se ha entrenado un día o, simplemente, considero que puede venir mejor otro compañero al equipo. Con Maxi igual. No hay problema y estoy contento de cómo se está entrenando. No tengo personal ni profesionalmente ningún problema con él. Cualquier comentario en torno a eso no es cierto.

-¿Puede hacer un repaso al estado de los lesionados?

Uros Racic aún no está bien del todo. Hace partes del entrenamiento, unos los termina mejor, otros peor. Sigue con ese estado, vamos a ver cómo evoluciona. Toni Lato y Hugo están ya disponibles para el equipo. Los demás siguen con su proceso de recuperación: Jasper... Además, tenemos los sancionados para esta semana.

-¿Qué valoración puede hacer de un jugador que es propiedad del Valencia, aunque cedido en la Atalanta, Cristiano Piccini?

De fichajes no quiero hablar. Toda la atención la quiero centrar en el partido ante el Cádiz. Piccini está cedido, ahora no está con nosotros, sino en otro equipo. Tampoco creo conveniente hacer más valoraciones sobre un jugador que en estos momentos no es nuestro.

-¿Ha vuelto a poner su cargo a disposición del club? Si lo hiciese, ¿perdonaría el finiquito? ¿Cómo se encuentra su situación personal y profesional con el club?

Lógicamente, no contemplo en el futuro que las cosas me vayan a ir mal, confío en el trabajo y vamos a mejorar con buenos resultados. Los jugadores me dan motivo para pensar así. Estamos con los puntos que estamos y estos últimos partidos no hemos ganado. Pero solo hemos perdido un partido por más de un gol, el del Betis. Todas las demás derrotas han sido por la mínima, hubo muchos empates, partidos ajustados en los que tuvimos ocasiones claras y faltó acierto, en otros, expulsiones que nos condicionaron. Todo eso nos llevó a no tener más puntos. Y no es una excusa, solo una situación que valoro para confiar y creer en esta plantilla, para apostar que con ellos vamos a ser capaces de mejorar los resultados. Esa es mi situación personal y profesional, la de estar animado y convencido de que vamos a lograr resultados.

-¿Qué pasa con Kang In? ¿Por qué no juega más un jugador de su calidad?

Kang In ha sido partícipe en muchos partidos en la primera parte de la temporada. Durante un tiempo estuvo aislado y volvió. Desde que volvió han participado más otros compañeros. En algún momento ha estado ausente por molestias, y es cierto que en las últimas semanas podía haber contado algo más, pero he decidido poner a otros compañeros. Él lo sabe que es importante para mí también, y lo va a demostrar en los próximos partidos. Cuando creamos conveniente que juegue lo va a hacer bien. No tengo problemas en admitir que es un jugador muy bueno y que va a aprovechar sus minutos.

-¿Es un hándicap la falta de experiencia de la plantilla en zona de descenso?

La falta de experiencia solo tiene una cura, jugar y cogerla día a día. Sabemos que con nuestra plantilla tenemos que invertir en jugadores que igual no tienen experiencia. Pero yo no quiero desviar la atención en que ese sea el problema, hay muchas cosas a mejorar y no todo se reduce a la falta de experiencia. Debemos de admitirlo, trabajar en ello y mejorar... En situaciones de máxima tensión un jugador de poca experiencia puede acusarlo más, pero también la juventud conlleva una falta de conciencia de las cosas que ofrece un atrevimiento, un descaro, para afrontar los retos, algo que muchas veces los más experimentados viven desde experiencia y responsabilidad... Y nos sabes qué va a ayudar más. Lo importantes que veo buena unión entre los veteranos y los jóvenes, el convencimiento para intentar mejorar la situación y en ello estamos trabajando.

-¿Cómo ha levantado al vestuario, que estaba "roto" tras la derrota de Granada?

Noto la lógica diferencia desde el partido del miércoles a hoy en el estado de ánimo. Mejora con el tiempo y el trabajo diario. No hay otra medicina. Entre los jugadores, los técnicos y el 'staff' hacemos piña. Sabemos llevar bien los momentos, mejores o peores. Para después de un mal resultado, lo mejor es centrarse en preparar bien el próximo partido. Es la forma de convencerse y tener más opciones de que las cosas salgan mejor. No hay nada más que trabajo, compromiso y responsabilidad de los jugadores hacia su club.

-¿Qué análisis hace del Cádiz de Álvaro Cervera?

Cada partido que pasa hay más necesidad, si no ganas, somos conscientes de ello. El rival es un club al que aprecio, tuve la experiencia de vivirlo y disfrutarlo. Al Cádiz le deseo siempre lo mejor. Hay que reconocer el trabajo que viene haciendo Álvaro desde tiempo atrás. No es flor de un día, hay mucho trabajo bien hecho. Gracias a ello, hoy disfrutan de una temporada en Primera compitiendo muy bien y sacando mucho partido de los recursos que tienen: peligro en los contragolpes, puntas con experiencia, alguno de ellos con pasado en el Valencia. El Cádiz es un buen bloque que tiene claro a lo que juega, ya que muchos de sus jugadores llevan tiempo juntos. Se les nota que son equipo a la hora de trabajar los partidos y la confianza con que juegan. Es un rival difícil de ganar.

-¿Hay opciones de que Daniel Wass continúe al lado de Carlos Soler en el doble pivote?

Debo decir que no dais ni una cuando intentáis adivinar el once, alguna vez... Esta semana nunca hemos trabajado el partido con un once titular. No puede haber once pues... La opción de Dani como lateral o mediocentros las valoramos, no voy a decir dónde jugará, prefiero mantenerlo en secreto hasta el final. A Dani lo valoramos mucho en la posición de medio.