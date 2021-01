Santi Cañizares y el fichaje de Marcelino por el Athletic

El que fue guardameta y leyenda del Valencia CF ha salido al paso de los comentarios en la redes sociales para que se moje sobre el posible fichaje de Marcelino por el Athletic, lo mismo que hizo en su día con la llegada de Albert Celades.



Cañizares lo ha resuelto de esta manera: "Un día dije que Celades fue deshonesto por negociar con Lim con Marcelino entrenando. Me equivoqué, lo sé, y lo dije en la radio. Ahora los pro Lim me piden explicaciones por Marcelino y el Athletic... Como si no tuvieran trabajo para blanquear el oscuro panorama que hay...", ha escrito en su cuenta de Twitter.





Un día dije que Celades fue deshonesto por negociar con Lim con Marcelino entrenando.

Me equivoqué, lo sé, y lo dije en la radio.

Ahora los pro Lim me piden explicaciones por Marcelino y el Athletic... como si no tuvieran trabajo para blanquear el oscuro panorama que hay.... — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) January 3, 2021