El 'Tiburón', con ganas de revancha en Mestalla

Por extraño que parezca, con 35 años y tres después de marcharse del Valencia CF, este Álvaro Negredo del Cádiz es mejor que el que se fue. El 'Tiburón' fue el primer fichaje estrella de la era Lim y el primer fichaje estrellado. Más allá de aquel gol en Mónaco que le dio al Valencia la clasificación para la primera Champions de Meriton, nunca dio la talla y acabó siendo una operación ruinosa. Fichado por 30 millones de euros, se marchó de manera definitiva con una traspaso de 2'5 al Besiktas turco, después de que el club lo empujara a salir para quitarse el sueldo más alto de la plantilla con diferencia en otra de esas temporadas en que el equipo se había quedado fuera de Europa.

Negredo, que ya no le encajaba al Valencia deportiva ni económicamente, salió cedido una temporada al Middlesbrough. Y algo que el jugador no olvida, antes de eso rechazó una oferta de China, por lo que desde el club se le llegó a culpar de obstaculizar la llegada de refuerzos por no querer marcharse. Tuvo una temporada discreta en la Premier y el verano siguiente se marchó al Besiktas para acabar fichando libre por el Al-Nasr de Dubai un año después, en lo que parecía ser la recta final de su carrera. Pero no, el delantero aceptó la oportunidad que le brindó el Cádiz para volver a LaLiga y no está defraudando, lleva 3 goles y 3 asistencias en 13 partidos, una incidencia ofensiva superior al 50% en un equipo que solo ha marcado 11 goles. Su último tanto fue el de la victoria por 2-1 ante el FC Barcelona, que es además el último anotado por el Cádiz.

Llega el equipo de Álvaro Cervera en su peor sequía, un punto de los últimos 12 y cerca de 400 minutos sin marcar, pero ojo con Negredo, que ya avisaba en su cuenta de Twitter después del último empate a cero ante el Valladolid: «La frustración no debe hacernos perder el foco. Recuperamos la solidez defensiva y sumamos un punto más. A por el siguiente rival», que no es otro que el Valencia CF de Javi Gracia.



Fichaje polémico

La llegada de Negredo al Valencia fue fruto de un extraño consenso que precedió al deseo de Peter Lim por incorporar al delantero del Manchester City. Nuno Espirito Santo tenía a Rodrigo Moreno y Paco Alcácer en la plantilla, quería un tercer atacante y a través de Jorge Mendes se habían entablado negociaciones con el Mónaco por Anthony Martial, que entonces tenía 18 años y ese verano acabó fichando por el Manchester United. Lim prefirió aportar al equipo la experiencia de Negredo y ordenó el fichaje, Amadeo Salvo y Rufete estuvieron de acuerdo y Nuno, aunque su idea pasaba por jugar un ataque explosivo con Rodrigo en punta, aceptó e incluso anunció en una rueda de prensa la llegada del vallecano como «un delantero que es la bomba». Una bomba que le explotó en las manos a Lim.