El futuro de Javi Gracia está en el aire

Tras el empate ante el Cádiz en Mestalla, el Valencia CF cierra la jornada dieciséis del campeonato de Liga fuera de los puestos de descenso a segunda división pero de puro milagro porque tiene los mismos puntos que el Elche, pero el conjunto ilicitano tiene dos partidos menos. Después de solo haber ganado tres partidos, ante Levante UD, Real Sociedad y Real Madrid, y sobre todo, después de haber ganado solo un encuentro de los últimos nueve -Le ganó al conjunto blanco 4-1 en la novena jornada-, el conjunto de Mestalla se ha metido de lleno en la pelea por evitar el descenso con solo cuatro puntos más que el colista, el Huesca.

Y con estos números quien se tambalea es el entrenador del equipo Javi Gracia, a pesar de que los grandes responsables son el máximo accionista Peter Lim y el presidente Anil Murthy. La realidad en estos momentos es que el Valencia CF tiene que decidir sobre el futuro del entrenador navarro entre este martes y este miércoles, días en los que está prevista una comunicación entre Murthy y Lim. Porque Peter Lim supervisa todas las decisiones deportivas que se toman en el conjunto de Mestalla.

El Valencia CF tiene nombres de entrenadores sobre la mesa porque le han llegado muchos ofrecimientos en los últimos días pero de momento no tiene una decisión firme. Si parece tener decidido que en caso de cese definitivo de Javi Gracia el elegido no será Voro, a no ser que sea de manera interina hasta que llegue el nuevo inquilino del banquillo blanquinegro. En ese sentido, conviene tener en cuenta también la figura de Óscar Fernández, entrenador del Valencia Mestalla, que puede ser el elegido aunque sea de manera momentánea. Los próximos compromisos del Valencia CF son este jueves día siete en Copa del Rey ante el Yeclano en Yecla, y en Liga el domingo en Mestalla ante el Valladolid a las nueve de la noche.

