¿Se plantearía poner su cargo a disposición? Javi Gracia responde

Javi Gracia podría tener las horas contadas como entrenador del Valencia CF. El técnico navarro no termina de tener suerte con los resultados por mucho que prueba distintas fórmulas para buscar la victoria cada jornada. Lesionados, sancionados, fallos puntuales en defensa, errores arbitrales o simplemente ocasiones desperdiciadas le dejan en la zona baja de la clasificación, si bien ya no ocupa puestos de descenso. ¿Se plantería poner su cargo a disposición? Javi Gracia responde:

¿Entendería que se planteé el club su continiudad en el banquillo?

Esa pregunta no me corresponde responderla a mí, es cierto que llevamos un racha negativa, teníamos puestas esperanzas en el partido de hoy, pero no hemos sido capaces a pesar de tener mucho dominio y el total control del partido. Hemos tenido mucha voluntad, muy buena actitud, poco acierto en los metros finales, pero no nos ha dado para sacar este partido. Todo lo demás que rodea las decisiones del club sobre mi persona no tengo mucho que decir.

Se ha visto que el equipo tiene carencias. ¿Va a seguir sin decir lo que le hace falta a este equipo que son fichajes?

Las necesidad que tiene el equipo ya lo he dicho en más de una ocasión, el presidente las sabe de mi boca en varias ocasiones, se lo dije hace tiempo y ya se lo he dicho también, hay una lista de prioridades en función de las posibilidades económicas que tenga el club y a partir de ahí será el club el que decida qué jugadores vienen. Mi responsabilidad no será elegir que jugadores vienen. Desmiento que yo haya parado la llegada de ningún jugador, estoy deseoso que vengan jugadores a ayudarnos. La información esa no es verdad, si le da veracidad a esa información le están engañando y esta engañando, no he parado el fichaje de ningún jugadores. El presidente tendrá que decidir qué jugadores vienen, yo nunca voy a decir que no a un jugador que venga.

¿No sería mejor que el objetivo es la permanecnia o se va a negar la evidencia?

No sé si nos ayuda mucho hablar o no, pero lo que nos ocupa es salir de esa parte baja de la tabla, cuando lo hagamos y lo que quede ya veremos hasta donde puede llegar el equipo, ahora bastante tenemos con intentar ganar un partido y luego fijarnos en ganar dos y salir de ahí, la realidad es esa.

¿Con la plantilla actual se ve capacitado para darla vuelta a la situación?

Confío que con esa buena actitud de los jugadores y esa manera de competir, con la mejora del trabajo y la experiencia que van cogiendo los jóvenes y el paso de las jornadas, deberíamos de ir a más y conseguir mejores resultados. Por supuesto que creo en ello, hay que ser muy constante, exigente, aceptar las críticas porque son merecidas y centrarnos en lo nuestro porque no vamos a tener mucha ayuda.

¿Qué puede aportar usted para revertir esto con la plantilla que tiene? ¿Se plantería poner su cargo a disposición?

Trabajo en mi día a día pensando que en que voy a estar mucho tiempo o lo que tenga de duración mi contrato, no reparo en cuánto tiempo voy a estar para involucrarme al máximo. Mi ilusión y mi dedicación es máxima, vivo para mi profesión y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. ¿Qué puedo aportar? Lo que soy, mi ilusión, mi valor como entrenador, mis virtudes, mis defectos, lo que he aportado a otros equipos y siempre tratando de ser autoexigente, autocrítico e ir mejorando las situaciones que tenemos.

¿Si el Valencia tomara la decisión de destituirlo lo vería justo?

No puedo entrar en esa valoración, no es algo que se ha dado, en estos momentos ya estoy pensando en el partido de Copa y trato de ver el partido, analizarlo y preparar el siguiente partido, es mi trabajo, no puedo perder el tiempo en pensar qué pueda pasar, y si y si... al final lo que tenga que pasar pasará cuando tenga que pasar, pero ahora estoy centrado en mi trabajo.