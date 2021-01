Lim solo autoriza dos cesiones

Javi Gracia continúa al frente del equipo y el Valencia CF acudirá al mercado intentando reforzar la plantilla. Ese es el mensaje que emana del Valencia CF. Irán al mercado, aunque no a pleno rendimiento. La directriz que ha dejado clara Peter Lim, máximo accionista, es la de no comprometer el presupuesto de la próxima temporada. Es decir, la fórmula que le queda al Valencia para fichar durante este mes de enero va a ser simple y llanamente la de las cesiones. Un par de préstamos sin obligación de compra de futbolistas que busquen salir de sus clubes a la caza de aumentar su cuota de minutos. Al menos hasta dentro de dos meses, el Valencia no quiere plantearse ni un solo gasto con vistas al presupuesto de la temporada 2021/22.

De hecho, la previsión que ya trasciende desde el entorno de Anil Murthy es que, si esta campaña el presupuesto ya se ha reducido considerablemente, la que viene seguirá cayendo. Para el curso 20/21 el presupuesto fue finalmente de 118 millones de euros. Con el equipo rozando la zona de descenso nadie se plantea ingresos extraordinarios por competiciones europeas en la campaña 21/22. Además, la incertidumbre del coronavirus no tiene fecha límite y, según las cuentas de Meriton, hay pendientes ventas por 41 millones.



Dos cesiones

En la actualidad nada tiene que ver el panorama económico del Valencia con el del club, sustentado en un sólido asentamiento en la Champions, que proponía a finales de 2014. Hoy, Peter Lim no prevé fichajes de jugadores a los que deba ofrecer un contrato a futuro. El plan descansa en las cesiones. Y en él se encajan los intentos, movimientos y consultas llevadas a cabo hasta la fecha con el objetivo fijado en un mercado invernal que arrancó este pasado lunes. Uno de los centrales Rugani, Leite o Ferro podría venir cedido de su club de procedencia: Juventus, Oporto y Benfica, respectivamente. Y lo mismo para la posición de mediocentro, donde ha sonado el nombre del internacional inglés del Tottenham, Harry Winks.

La secretaría técnica valencianista trabaja intentando concretar dos cesiones. Las prioridades están claras: un mediocentro y un defensa central. Entre las consecuencias de lo sucedido en verano, el bloque blanquinegro perdió cuatro jugadores de importancia en esas demarcaciones: Garay, central con buena salida de balón; Dani Parejo, mediocentro organizador; y dos hombres con evidente presencia física: Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia. La urgencia, con el equipo empatado con la zona de descenso, es fortalecer la defensa y una sala de máquinas en la que Gracia ya se quedó meses atrás sin Étienne Capoue, quien hace unos días ha recalado en el Villarreal por dos millones de euros, una cantidad que Lim no autorizó en septiembre, movido ya por la política restrictiva de no comprometer inversiones ni presupuestos futuros.

La misma línea, precisamente, fijada ahora. El máximo accionista sigue apretando el cinturón económico. En ese propósito de no hacer nuevos contratos puede enmarcarse la opción de un regreso de Cristiano Piccini para el lateral derecho. El italiano apenas ha jugado una hora con la Atalanta, que está interesada en cortar el préstamo. Incluso, ahí cabe la idea nacida en el seno del club de que Óscar Fernández, el míster del filial, fuese una alternativa a prueba en caso de haberse dado el despido de Gracia. Sobre todo, el hecho de no haber querido indemnizar al navarro y apostar por un técnico al que ofrecer más de medio año.