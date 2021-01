Mucho que perder y poco que ganar en Yecla

El Celta cayó eliminado ante el Ibiza el martes y el Getafe con el Córdoba. Ayer el Cornellà dio la campanada al eliminar al Atlético de Madrid, flamante líder de primera división. Es más que suficiente como para que el Valencia CF no se confíe hoy en Yecla y más teniendo en cuenta que llega al partido bien avisado tras el susto que pasó en la ronda anterior frente al Terrassa. En el minuto 91 de partido estaba eliminado. Marcó Yunus el empate en un saque de esquina y se clasificó en la prórroga ante un rival, de tercera divis ión , que se vino abajo moral y físicamente. El Valencia de Javi Gracia está metido hasta el cuello en el barro por evitar el descenso a Segunda división y es evidente que al menos ahora, su pelea ha de ser esa, no perder la categoría, pero le conviene bien poco sumar un desastre como caer eliminado por un equipo de Segunda B. Es el descrédito que le faltaba al proyecto y al club, porque el Yeclano no solo es colista en el Subgrupo B del Grupo Cuarto de Segunda B, además, todavía no ha ganado un partido en Liga y suma tres puntos merced a tres empates. No hay excusa que valga.

El Valencia CF y Javi Gracia necesitan ganar. De hecho, el técnico fue ratificado en su cargo el pasado martes después de empatar en Mestalla ante el Cádiz porque solo ha sido capaz de ganar tres partidos en 17 partidos de Liga. Nada hace pensar que el domingo no esté en el banquillo del Nuevo Zorrilla ante el Valladolid, pero en este Valencia CF de Peter Lim y Anil Murthy todo es posible. Es decir, es posible que le elimine uno de los colistas de Segunda B y es posible que se cese al entrenador días después de que el presidente se plantara en la Ciudad Deportiva y le dijera al propio técnico y a los capitanes que confía en él. De hecho, la última vez que el Valencia CF cesó a un entrenador, Albert Celades, lo hizo Peter Lim horas después de que el entonces director deportivo César Sánchez, lo ratificara ante la plantilla. La diferencia de entonces a ahora es que en este caso, antes de tomar la decisión de ratificar a Gracia el presidente habló con el máximo accionista. Ratificado el entrenador y comunicada la decisión a los capitanes, ha llegado el momento de pasar a la acción, de pasar de las palabras a los hechos, y en fútbol no hay más hechos que la victoria. En Yecla y en Valladolid.