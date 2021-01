"Los Reyes no han traído nada, pero la intención del club es reforzar el equipo"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de Copa del Rey contra el Yeclano. El navarro ha hablado de su futuro en el banquillo y el mercado de fichajes, así como de su intención de rotar de nuevo en la segunda ronda copera. Estas eran sus palabras:

¿El club es consciente del peligro del equipo?

Soy conciente de la situción en la que estamos, veo el mes en el que estamos y lo que queda de temporada y siempre quiero ser optimista de que vamos a mejorar y con esa ilusión trabajamos, pero. siendo críticos y analizando la situación vemos que nos está costando y que tenemos que cambiar la dinámica, ¿hasta qué grado cada uno se da cuenta realmente del peligro que puede correr el equipo si no hay una mejora? Eso es muy personal. Yo te digo que trabajo con la responsabilidad y la sensación de que cada partido y cada entrenamiento hay que vivirlo con la máxima intensidad para luego tener más opciones de ganar que la necesidad cada vez es más importante y de eso sí soy consciente, lo de lo demás, habrá más gente se responsabilice más y otros menos.

¿Va a repetir las rotaciones para no caer en el error de Terrassa?

Parto de la idea de que no fue un error, no creo que fue un error, ni creo que la elección de jugadores para el partido de mañana va a ser un error. Entiendo que necesitamos hacer rotaciones en esta semana que hay tanto partido con tan poca recuperación. En Copa un partido te deja fuera y luego el prtido de Liga de Vallodlid que son puntos que necesitamaos. Necesitamos maximizar nuestros recursos y a la plantilla y sacar rendimiento de todos. Mañana habrá 'rotaciones y aparecerán jugadores que no jugaron tanto en el último compromiso.

El club lo ha ratificado. ¿Cómo ha sido esa conversación con el presidente? ¿Ha dormido mas tranquilo sabiendo que le van a traer dos fichajes?

De la reunión poco más puedo decir de lo que el presidente ya ha dicho, la reunión fue un poco comentar la situación del equipo y manifestarme el apoyo del club, que el presidente había tenido alguna conversación con el propietario y estaban decididos a seguir y trara de mejorar los resultados del equipo y, personalizando en mi situación, creían que debía seguir entrenando al equipo y poco más. Los Reyes a día de hoy no han traido nada. Lo que sí creo es que el club tiene esa intención de reforzar el equipo. Es una situación que el club ya sabe las necesidades que tenemos y que a partir de ahí las intenciones y posiblidades que tenegamos se podrá hacer alguna incorporación y poco más.

¿Qué nos puede decir del rival y del frío y lluvia que se espera?

Los condicionantes en cuanto al clima, ya estamos entrenando con frío y no creo que haya unas condiciones que impidan jugar con normalidad. Es un terreno de juego de dimensiones más pequeñas que el campo más pequeño de Primera que es el del Eibar, sabemos que es un campo más estrecho de lo normal y hay que estar preparado. ¿Del rival? Es un equipo que no por jugar en una categoría menor nos hace pensar que va a ser sencillo, no nos va a sorprender la competitividad de este equipo, estamos preparados y más después de ver ayer cómo algunos Primeras ya han sido eliminados. Lo que trataremos es de competir contra un equipo que tiene sus virtudes, están bien organizados, con variantes de jugar con puntas de perfil diferente y que hacen bastantes cosas bien y, igual que nos pasó en la primera eliminatoria, vamos preparados para un partido realmente exigente, creo que estamos preparados para ello.

No te han traído nada los Reyes, pero ¿Qué le pide a los Reyes Magos y cómo está el vestuario?

El vestuario es un vestuario responsable, que sufre la situación después de no conseguir los resultados que uno espera, uno se lleva una decepción y una desilusión, pero se pasa el duelo y poco a poco se va recuperando el ánimo a base de trabajo para llevar esas baterías de confianza y estar preparado para otro compromiso. Tenemos la ilusión de seguir compitiendo en la Copa y estamos esperanzados en que las cosas van a ir bien. ¿Pedir cosas? Desde luego, si hay que pedir una cosa es tener salud para vivir con una normalidad. En cuanto a lo profesional, ya soy mayorcito y cada vez pido menos. Sobre el club, ya hice esa peticion en época de verano y a partir de ahí estamos a la espera de cuando el club estime oportuno y crea necesario y sea posible se hagan los refuerzos que se puedan hacer.

El Valencia se encontrará público en las gradas en Yecla. ¿Se agraece?

Es una situación difícil. Lo que tiene que ser un motivo de gran alegría, que haya público en los estadios es el objetivo por el que trabajamos los profesionales y disfrutar con la afición, pero en el momento en el que estamos es algo peligroso. Estamos en un momento en el que no sabes si ese tipo de concentraciones ayudan a que esto vaya a mejor, pero en cuanto sea posible me gustaría ver los campos llenos que sería sinónimo de que las cosas importantes están bien.

Después de la reunión con el presidente ¿se cree las palabras del presidente? ¿Se fía de sus promesas? ¿Ya ha tenido contacto con Peter Lim?

Contacto con el propietario no he tenido, ya lo dije en alguna ocasión, no le conozco. Su representante en el club es el presidente y cuando tenemos que hablar de algo del club lo hacemos a través del presidente. De lo demás.... yo de lo que hablamos creo que las cosas que se dicen es porque hay una intención realmente de cumplirlas. En el anterior mercado hablaba del final del mercado porque estaba convencido que de iban a llegar jugadores, no fue así, hubo unas consecuencias y más allá de que haya refuerzos, yo como entrenador lo que debo de hacer es con los recursos que hay tratar de mejorar las cosas y estar centrado en cada partido y jugar mejor y tratar de conseguir mejores resultados.

¿Hasta la reunión de ayer temió que le pudieran despedir? ¿Y de que le sirve la reunión?

Me sirve para estar convencido de que las cosas siguen en la misma línea que estábamos, la reunión fue después de entrenar, salí de la reunión y seguí preparando el partido de Copa y el de liga, seguimos cómo estabámos para tratar de que el equipo mejore. ¿Despedir? El entrenador siempre sabe que está expuesto a los resultados, no es temer ni no temer, ni ser alguien que le da igual, ni ser miedoso... se trata de hacer lo mejor posible tu trabajo y asumir las responsabilidades que son tuyas, hay otros cargos en el club que toman otro tipo de decisiones.