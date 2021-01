"Todos necesitamos victorias para ganar en confianza y ánimo"

Javi Gracia ha hecho hincapié en las buenas sensaciones que recupera el equipo después de la victoria contra el Yeclano. El entrenador ha hablado sobre lo positivo del resultado para "ganar en confianza" de cara a LaLiga.

¿La victoria refuerza al equipo a nivel anímico?

"Desde luego que es una oportunidad para ir mejorando e ir demostrando un poco más solidez, un poco más de juego, sabiendo que el rival era de inferior cartegoría y que hay muchas sorpresas en la competición, yo quiero valorar la actitud de todos los jugadores en el día de hoy. Hemos recuperado jugadores que estaban fuera del equipo por diferentes circunstancias, hemos recuperado jugadores para la causa y para el próximo compromiso en Valladolid que es importante el fin de semana y vamos con ese espíritu de mejorar y con buenos resultados refuerza y anima desde luego"

Ha funcionado el unidad B a diferencia de Terrassa. ¿Se plantearía cambiar a Jaume por Cristian Rivero?

"Yo creo que no hay ni unidad A ni unidad B, trato de valorar a toda la plantilla por igual y con la frecuencia de partidos que tenemos es importante graduar los esfuerzos y tratar de cuidar a los jugadores sabiendo las circunstancias de cada uno de ellos. Las valoraciones de jugar, me hablas de la portería, las valoraciones las hago todos los días, no necesito ver un partido o una actuación más en una posición determinada, trato de valorar a todos y elegir a los mejores. Estoy contento y ya veremos para el próximo partido qué elección hacemos"

Una victoria importante después de todo lo que ha pasado.

"Todos necesitamos victorias, el entrenador, los jugadores, todos... para realmente ganar en confianza, ganar en ánimo, todos necesitamos resultados porque se trabaja mejor, cuando las cosas no vienen bien y no se consiguen es más duro, pero lo intentamos hacer de la misma manera o incluso mejor porque se necesita más"

¿Por qué ha jugado Gayà?

"Lato tenía unas pequeñas molestias debido a todo el esfuerzo que ha hecho cuando se ha recuperado de la enfermedad y creímos conveniente protegerlo para no perderlo. Lo ideal no era sacar a José (Gayà) en ese momento, pero realmente lo necesitábamos"