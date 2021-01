El Valencia revive en la Copa

No tendría que ser noticia que el Valencia despache a un rival de Segunda B pero por desgracia lo es. Todavía más que lo hiciese sin atragantarse, con unos cuantos bocados y a otra cosa. Ni el frío, ni el formato, ni las rotaciones ni el estado del césped ni otras gaitas lo evitaron. El equipo de Gracia recuperó el pulso en la Copa, se puso serio y fue a lo que tocaba en el gélido escenario de La Constitución de Yecla, donde el aficionado se temía otro naufragio. Nada de eso. Bastaba con cumplir el expediente y eso ocurrió con tal de poner todos los sentidos en LaLiga, la competición en la que está jugándose la vida. Para tumbar al voluntarioso Yeclano, colista de su grupo, fue suficiente con no dejarse ir, con hacer sangre en el primer golpe y con atar en cotro a un rival menor que aun así se sacó varias ráfagas de fogueo: dos disparos a la madera y un gol al volver del descanso. Victoria que se puso de cara muy pronto y a otra ronda del torneo en el que aunque parezca mentira el Valencia todavía es el campeón.

Después del ridículo del Valencia en Terrassa en la primera ronda, al Yeclano solo le faltaba la machada del Cornellà ante el Atlético de Madrid para acabar de venirse arriba. Con esa idea al menos puso el balón en juego. Tras el pitido fue un relámpago que forzó un córner antes del primer minuto. Sin embargo, si algo se salió esta vez de lo habitual fue que el partido se resolvió a la vieja usanza, con el grande tirando de pegada y efectividad. Al Yeclano no le llegó el gas para nada más. El Valencia jugó con margen suficiente para darse un respiro durante una hora bien larga en la que el único momento de duda, que no llegó a serlo como tal, llegó de manera aislada con el remate de Oca a la madera cuando iban 0-2.

El equipo de Gracia, recién ratificado tras el varapalo del Cádiz, sostuvo el balón en los pies de Kang In, enfiló portería y cada vez que pisaba área era gol. Sobrino, que venía de disparar a las nubes, marcó el tercero a pase de Manu Vallejo y antes del descanso se rozó el cuarto. En realidad el milagro fue que el resultado no fuese más abultado. Con esa tónica, el Valencia no propició cambios inesperados de guión. Se adelantó a los siete minutos y sentenció en la siguiente jugada. Primero una pifia en el remate de Vallejo se convirtió involuntariamente en una asistencia a Kang In para que el coreano hiciese el 0-1. Un castigo que desventó al Yeclano y en particular a su portero Gianni, que se zampó un disparo con el que Racic descargó desde Serbia. Más recto imposible para un once en el que Gracia atenuó los riesgos con el regreso del mediocentro tras su convalecencia y la titularidad de un Guedes que ya había sido clave en la anterior ronda y que jugó completos los 90 minutos.

Dispuesto al menos a disfrutar del momento, el Yeclano arrancó igual que en la primera parte. Su mejor jugador, que ya se lo había merecido antes con su remate al poste, marcó prontísimo. Thierry, otra vez en el ojo del huracán, despejó al aire y habilitó a Oca en una posición cómoda para que se diese el gustazo de colarla por la escuadra. Sin embargo, craso error si alguien pensaba en pillar al Valencia en un renuncio. Fue el propio lateral portugués quien se desquitó de su error con el 1-4, una combinación con su compatriota Guedes en la que Ayoze estuvo primavera. Su tiro cruzado terminó de modo definitivo con un partido en el que la tónica fue que el Yeclano tratase de sacar pecho y que el Valencia se lo hundiera.

FICHA TÉCNICA

1. Yeclano Deportivo: Gianni; Chino (Luis Castillo, M.46), Manu Castillo, Ayoze Placeres, Pedro García; Gastón Alonso, Álex Vaquero (Carlos Felipe, M.63), Alberto Oca (Luispa, M.76), Tonete (Víctor Fenoll, M.46); Christian Perales (Iker Torre, M.63) y Abubakar.

4. Valencia CF: Cristian Rivero; Thierry Correia, Sibille, Mangala, Toni Lato (Gayà, M.77); Koba Koindredi (Carlos Soler, M.81), Racic (Esquerdo, M.62), Guedes, Manu Vallejo; Kang-in Lee (Jason Remeseiro, M.62) y Rubén Sobrino.

Goles: 0-1. M.7: Kang-in Lee. 0-2. M.9: Racic. 0-3. M.35: Rubén Sobrino. 1-3. M.46: Alberto Oca. 1-4. M.54: Thierry Correia.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea, del comité vasco. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Álex Vaquero, Manu Castillo y Alberto Oca.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio La Constitución de Yecla ante un millar de espectadores.