El dilema con Kang In: vender, ceder o... ¿convencerlo?

las cartas ya están sobre la mesa. El Valencia CF sabe las opciones de futuro que tiene con Kang In Lee. Salir traspasado en este mercado de invierno, o salir cedido, si bien, la cesión lleva obligada una renovación porque el club no puede ceder a un jugador y que cuando regrese de la cesión le quede solo una temporada de contrato. Por ello el planteamiento de cesión es que sale a otro equipo hasta el mes de junio y renueva una temporada más su contrato, que actualmente termina en 2022. Esta variable permitiría al conjunto de Mestalla mantener el control que tiene ahora sobre el jugador.

El joven centrocampista coreano tiene sobre la mesa propuestas de equipos de primera división española y del extranjero y hace tiempo que se ve fuera del conjunto de Mestalla. Hasta hay equipos que le proponen esperar para ficharlo libre a coste cero cuando termine su contrato, algo que no contempla. ¿Hay opciones de que siga? Hay opciones de que siga pero pasan porque el jugador se sienta importante. Es la patata caliente. Kang In ha recibido en los últimos meses demasiadas promesas por parte de Meriton que no se han cumplido y en estos momentos no se cree el mensaje que le llega desde el club: «Eres importante para nosotros». El problema está en que la patata caliente le llega al entrenador, en este caso a Javi Gracia.

Es evidente, y el futbolista es plenamente consciente de ello, que no puede jugar por decreto y no tiene más que remitirse a las pruebas. Kang In empezó siendo titular con Javi Gracia en los dos primeros partidos de Liga ante el Levante UD y el Celta de Vigo, pero desde que fue sustituido en el descanso del partido de Balaídos ha ido entrando y saliendo del equipo. Es más, desde lo meramente futbolístico, Gracia parece estar más a gusto con futbolistas de transición rápida que con uno como él, que para rendir necesita tener más balón porque su juego se basa en el control del balón desde la frontal para buscar el pase entre líneas.



SE VE FUERA

El canterano se sigue viendo fuera del Valencia CF y las pocas opciones de que siga pasan porque se sienta importante en el equipo, algo que por otra parte se lo tiene que ganar como el resto de compañeros. De momento, habida cuenta de que Gracia lo quitó el pasado jueves en el minuto 60 del partido ante el Yeclano -como a Uros Racic- parece que será titular ante el Valladolid porque Guedes está sancionado. En cualquier caso, la situación del Valencia CF en estos momentos es dramática y no hay más que mirar la clasificación y para salir de ese pozo, lo que necesita el entrenador son efectivos. Sobre todo si se tiene en cuenta que a día nueve de enero todavía no hay ningún fichaje cerrado. Ni siquiera una operación que esté para cerrarse en los próximos días.

EL EJEMPLO MAXI

Y como de momento Javi Gracia no tiene fichajes a la vista pero sí partidos muy importantes por delante, sin ir más lejos los dos próximos de liga ante el Valladolid mañana y frente a Osasuna el jueves 21 en Mestalla ante rivales por evitar el descenso a segunda división, en el vestuario no queda otra que aplicar 'la receta Maxi', que se resume en que no es momento de dividir, al contrario, se trata de sumar efectivos para la causa. El delantero uruguayo volvió al equipo titular ante el Cádiz y lo hizo dando la cara, trabajando por el equipo y sobre todo anotando el tanto del empate. Es la referencia en el ataque del equipo y sobre todo, el hecho diferencial entre el Valencia CF y algunos de sus rivales por evitar el descenso. Y ese ha de ser el camino de Kang In hasta que el mercado dé señales de vida. El coreano es imprescindible en estos momentos, el Valencia CF le necesita y jugará en Valladolid. No solo es cuestión de Javi Gracia, él ha de dar ahora un paso adelante por el equipo. Y a partir de ahí, se verá.

CUATRO VICTORIAS

Es estadísitica pero también vale, de los cuatro partidos que el Valencia CF ha ganado esta temporada sin contar el de Terrassa que fue en la prórroga, Kang In ha sido titular en todos. Levante UD, Real Sociedad, Real Madrid y Yeclano. ¿Será la quinta en Valladolid?