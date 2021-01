"Estamos convencidos de que Valladolid es nuestro partido"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa telemática en la previa del partido del domingo (21:00) contra el Real Valladolid que se disputará en el estadio José Zorrilla. El navarro ha repasado la actualidad del club. Estas han sido sus palabras:

¿Está en riesgo el partido por la nieve?

La situación es que no hay ninguna novedad en cuanto a que no se vaya a disputar, es verdad que ha habido una variación en el viaje, ayer a última hora se volvió a comunicar por parte de LaLiga que viajáramos en el mismo día, así que otra vez hemos cambiado el plan para volar mañana por la mañana el mismo día del partido y no hay otra novedad, veremos cómo evoluciona la climatología en Valladolid y veremos si hay algún peligro de que se dispute o no, pero hemos entrenado con normalidad.

¿Qué importancia le da al partido?

La importancia del partido es toda, la sensación es que jugamos finales todos los días, en Copa del Rey porque son realmente finales que te pueden sacar de la competición y en Laliga por la necesidad que arrastramos de puntos. Cada partido es más importante y los jugamos con esa necesidad.

La unidad B cumplió en Copa y ahora toca que la unidad A dé un paso adelente.

Estoy contento con el último partido, pero para mí no hay unidad A ni B ni C, somos un equipo y el equipo va a jugar siempre con lo que se cree que es lo idoneo, los jugadores empezaron bien y luego supimos manejarlo bastante bien y ojalá la victoria nos sirva de estímulo para que en LaLiga consigamos mejores resultados.

¿Crees que es el momento de que Kang In se asiente en el once y juegue de inicio?

Ya dije en otra rueda de prensa que estaba contento con cómo está trabajando y los minutos que está jugando. Es verdad que ha jugado menos, que ha tenido molestias, pero cuando actúa lo está haciendo bien, estoy contento con su rendimiento y es cierto que por la sanción de Gonçalo y la lesión de Kevin hay más espacio y más oportunidad para jugar y estoy seguro que cuando juegue lo va a hacer bien.

¿Cómo está el vestuario despues de ganar?

Después de una derrota el vestuario estaba roto y decepcionado, es lógico después de un partido en el que veníamos de la necesidad de ganar y no lo hicimos. Ahora después de una victoria el sentimiento es el contrario, tenemos la alegría por ganar y seguir en una Copa que nos ilusiona. Son sentimientos postpartido que son lógicos y luego volvemos al día a día que con mejores o peores resultados siempre se han mantenido unas ganas de trabajar muy altas y seguimos en esa dinámica y espero que eso nos ayude a conseguir mejores resultados.

¿Racic está para jugar los 90 minutos?

Te puedo decir que está haciendo un esfuerzo por volver a una dinámica normal, está entrenado con normalidad, jugó en Copa, pero no me atrevo a decir que esté con 100% de garantías para jugar un partido completo, pero tiene una gran predisposición y cada día se encuentra mejor. Está cerca y si es necesario podría jugar los 90 miutos, pero su estado físico depende de cómo evolucione el jugador.

¿Tu orden de prioridades ha variado en matería de fichajes?

Poco tengo que decir, la verdad. Lo que ya dije en su tiempo es en lo que me mantengo, las necesidades del equipo no han variado en absoluto y poco más puedo decir.

¿Podría ser Sibille ese central que no te han traído?

Lo que hago es trabajar con los jugadores que disponemos. Kevin es un jugador que se necesitaba en Copa, venimos trabajando desde días atrás y creo que era la mejor opción que tenía, trabajo con los que tengo, no sé si dentro de un mes va a seguir teniendo las mismas oportunidades, eso va a depender de la confección de la plantilla. Ya veremos qué sucede. Mi mentalidad es ir trabajando con jugadores que pretenecen al Mestalla y que muchos de ellos los necesitamos en Copa y en laLiga. Son la plantilla que tengo y con la que vamos a trabajar hasta el final.

¿Cuánto le queda a Cillessen?

Va evolucionando favorablemente, ya sale al campo y va haciendo su trabajo dentro de sus posibilidades, lleva una buena progresión, pero no me atrevo a decirte un tiempo. A corto plazo no va a estar disponible.

¿Hay algún tipo de novedad en matería de fichajes?

Te contesto rápido. No lo sé.

¿Qué rival espera?

El Valladolid es un equipo que durante los últimos años viene haciendo bien las cosas con el mismo entrenador, es un equipo sólido, constante, bien trabajado, que ha tendio alguna variación táctica jugando solo con un punta, pero tiene un estilo de juego ya muy marcado, muy reconocido, es un equipo siempre exigente y a esto le añadimos unas condiciones climatológicas más duras en cuanto al frío y al terreno de juego, pero estamos muy concienciados y convencidos de que es nuestro partido.

Le noto más decepcionado que en su última comparencencia en materia de fichajes. Es una interpretación, pero ¿A qué se debe?

Es una interpretación un poco libre de cada uno. Me limito a contestar y ser sincero. Se me pregunta que cómo está una situación y realmente no lo sé. No sé en qué puntos están las negociaciones de los fichajes. No puedo decir nada más. No es que sea positivo ni negativo, la situación es esa.

¿El director deportivo no le habla de fichajes?

Lo veo todos los días y simplemente le transmito lo que le transmito o al club: las necesidades que se tiene y ellos trabajarán el mercado. De momento, ya véis que no hay ningún jugador.

¿Es una final más o tiene más trascendencia?

Es el próximo partido y como tal le damos mucha importancia porque es el siguente y porque realmente necesitamos esos puntos. La situación en la tabla se puede comprometer mucho mas, así que lo preparamos con toda la ilusión pensando que es el partido que tenemos que ganar. Aunque hemos preparado de la misma forma los anteriores. Vamos a ver si en esta ocasión ganamos en una tierra que conozco bien, estuve dos años y ya sé las condiciones que nos esperan.

Sergio dijo ayer que el Valencia está domido, pero va a despertar. ¿El Valencia está dormido?

Más que dormido sería que estamos heridos, sufriendo, estamos luchando frente a la adversidad de los resultados, pero no diría que estamos dormidos porque considero que hay una gran actitud y una voluntad y trabajo diario de mucho esfuerzo, luego las cosas pueden salir un poco mejor o peor.