Carlos Soler: "Se nos estaba haciendo bola y esta victoria nos da la vida"

Carlos Soler fue de menos a más. El centrocampista del Valencia CF marcó el gol que dio la merecidísima victoria a los suyos en el José Zorilla y fue el protagonista para los micrófonos de Movistar al término del partido. Estas fueron sus palabras:

Tres puntos importantes

Estoy contento por la victoria porque llevábamos muchísimo sin ganar, se nos estaba haciendo bola, eran muchos partidos sin ganar, es cierto que han tenido la última jugada y que han tenido acercamientos en la segunda parte, pero por lo general es justa la victoria para nosotros y son tres puntos muy muy importantes que nos dan esa confianza que nos faltaba porque estábamos compitiendo bien, pero no ganábamos los tres puntos y esta victoria nos da la vida.

Vaya reacción del equipo haciendo una piña. ¿Estaba marcado en rojo este partido?

No es que estuviera marcado, ha venido solo, porque llevábamos muchos partidos sin ganar y cuando la consigues pues... no hemos hecho nada, no quiero que se me mal interprete que hemos hecho, pero ha sido un gesto de unión, de que estamos juntos a una el entrenador, los jugadores, el cuerpo técnico y todos para sacar esto adelante y hoy hemos dado un paso adelante.

Un paso adelante para alejarse del descenso.

Sí, estábamos casi en posiciones de descenso empatados con el que marcaba la zona de descenso, está todo muy apretadoy teemos que intentar sumar ganar, esta victoria nos da confianza y ahora a intentar sumar de tres en tres y las cosas se verán muy diferentes.