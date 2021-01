Javi Gracia: "La unidad de este equipo está fuera de toda duda"

Javi Gracia se mostró encantado con la victoria del Valencia CF frente al Real Valladolid. El técnico navarro alabó la unidad del equipo, de la que asegura que está "fuera de toda duda". Estas fueron sus palabras al término del encuentro:

¿De qué está más contento de esta victoria?

Lo que hemos conseguido hoy nos alegra por romper la racha de partidos sin ganar, de estar cerca, de tener muchos empates y derrotas y de no conseguir la victoria hace tiempo. Hacerlo hoy de la manera que lo hemos.... después de dominio y control del partido en la primera parte, en la segunda se ha igualado, fue una victoria sufrida que pudimos haber sentenciado, sufrimos al final, pero al final sumamos tres puntos que son necesarios y que el vestuario era conocedor.

Vaya abrazo del equipo al final del partido y su celebración. ¿Ha sido el mejor partido de la temporada? ¿Se ha notado que el jugador confía en el entrenador?

Ha sido un buen partido, me quedo más contento con la primera parte, la primera ha sido realmente buena, nos ha faltado claridad en el último pase, definir mejor, pero hemos lanzado al palo, un gol anulado, hemos rondado el segundo gol a lo largo de bastantes minutos... es cierto que al final se nos ha podido ir la victoria con el remate al palo del rival, pero después de lo que llevamos en algún momemto merecíamos esa pequeña dosis de fortuna. Sobre la unidad del equipo, la unidad del equipo ha estado siempre con mejores y peores resultados. Es lógico que cuando se gana se comparta y se exteriorice, cuando hemos sufrido lo hemos más a nivel individual, pero la unidad del equipo está fuera de toda duda.

¿Qué significa para Javi Gracia esta victoria después de que el club filtrara su posible destitución?

Lo que he percibido del club y tengo que ser sincero es que me ha mostrado el apoyo después del último partido y cosa que agradezco porque creo que en los momentos de dificultad y debilidad es cuando se agradece ese apoyo. Por lo demás, estoy contento pero no por mí, sino por el trabajo de los jugadores, por una alegría a la afición, porque el ambiente en torno al equipo sea más positivo, al final y al cabo trabajamos para eso, para que la afición se sienta lo más orgullosa posible del equipo. Es la satifaccion del trabajo hecho. Personalmente el entrenador depende de resultados y cuando vengan mal dadas siempre se estará en entredicho.

Carlos Soler ha dado un paso adelante. Al principio no lo veía por dentro. ¿Lo considera uno de los medioscentros de momento?

Nunca he dejado de ver a Carlos por dentro, venía de jugar en otra posición, había que valorar la situación del equipo y viendo donde el equipo lo necesitaba más en busca del equilibrio. Ahora mismo día tras día se va haciendo más a esa posición, se va cogiendo mejor al sitio, ha hecho un buen gol con una de sus virtudes que es el golpeo, los dos pivotes han estado muy bien y nos han dado juego para que tuviéramos el control del partido.

¿Qué ha aportado Racic? ¿Después de sus ausencias se ha comprobado que se necesita un refuerzo en el centro del campo?

Solo hablo de los jugadores que tengo y en ese aspecto quiero dar valor al mérito que tienen tanto Carlos como Uros, los dos son jugadores que igual no han actuado en esas funciones, pero poco a poco se van cogiendo mejor a la posición, cada vez lo van haciendo mejor y en el caso de Uros después de sus vértigos, tiene mucho mérito el esfuerzo que ha hecho por volver al equipo en Copa y en el día de hoy, está a disposición del equipo a pesar de no estar al 100%. Le doy mucho valor a ese esfuerzo por ayudar.