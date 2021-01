Kang In y Carlos Soler juntos son mejores

El Valencia CF se ha convertido en un equipo previsible en ataque que depende peligrosamente en exceso de las transiciones rápidas y el balón parado y tiene serios problemas a la hora de circular el balón y construir fútbol en fase ofensiva. Toda la responsabilidad no puede recaer en Carlos Soler. Es injusto. El '8' necesita socios para jugar al pie, como en su día Dani Parejo necesitaba a Rodrigo Moreno, para darle mayor fluidez al juego del equipo. El centro del campo (con dos extremos verticales poco asociativos y dos delanteros natos a su alrededor) necesita ayudas para sacar el balón jugado y no hay un enlace mejor que Kang In Lee en la plantilla para asumir esa función. En este Valencia falto de calidad y recursos Soler y Kang In hablan el mismo idioma del fútbol y se necesitan. Juntos son mejores y pueden hacer que el Valencia también lo sea con el balón en los pies. Javi Gracia está obligado a sacar rendimiento a esa sociedad por convicción (que parece que no) o por obligación. Esta noche, sea por el motivo que sea, jugarán juntos desde el minuto uno en el estadio José Zorrilla.

Demasiados banquillazos

Soler y Kang In coincidirán de inicio después de mucho tiempo. Hay que remontarse casi dos meses atrás para encontrar el último precedente. Fue el pasado 22 de noviembre en el empate (2-2) contra el Alavés. Una semana después de que coincidieran en la goleada (4-1) al Real Madrid. Desde entonces no han sido pareja deportiva de inicio. Kang In no es titular en LaLiga desde Mendizorrotza. Banquillazo sin minutos contra el Atlético de Madrid, baja por positivo en Covid-19 frente al Eibar y Athletic de Bilbao, solo 1 minuto ante el Barcelona (entró en el 89' por Denis Cheryshev), ausencia contra el Sevilla por molestias en la rodilla y dos suplencias consecutivas contra Granada (cero minutos ) y Cádiz (67' por la rotura muscular de Gameiro). Gracia siempre ha priorizado otras opciones en ataque como el propio francés, Guedes como segundo delantero y hasta Manu Vallejo. La realidad es que Gracia ya ha tenido que salir en rueda de prensa a explicar las ausencias de Kang In. «Trato de tomar las decisiones que creo que son mejores para el partido. Si me preguntas siempre por el que no juega, siempre hay algún motivo para poner a uno antes que otro, pero eso no quiere decir que esté entrenando mal... Todos los jugadores merecen jugar más, pero Maxi es un jugador importante, Manu viene de hacer un buen partido. Todos están preparados para ayudar, con Kang In sé que puedo contar con él y cuando lo haga jugará bien».

Sin Guedes ni Gameiro

La sanción de Gonçalo Guedes y la lesión de Kevin Gameiro, unido a su actuación en la Copa del Rey, abren al surcoreano la puerta de la titularidad. Gracia reconocía que con las bajas tiene más «espacio». ¿Ha llegado el momento de que Kang In se asiente en el once? Así respondió el técnico: «Ya dije en otra rueda de prensa que estaba contento con cómo está trabajando y los minutos que esta jugando. Es verdad que ha jugado menos, que ha tenido molestias, cuando actúa lo está haciendo bien, estoy contento con su rendimiento y es cierto que por la sanción de Guedes y la lesión de Gameiro hay más espacio y más oportunidad para jugar y estoy seguro que cuando juegue lo va a hacer bien». Kang In fue titular el jueves en Yecla por detrás de Rubén Sobrino y, más allá del gol con su pierna derecha, ayudó en la salida de balón a Koba Koindredi y Uros Racic. Hoy es el turno de Soler.

El último gol

El surcoreano ha marcado dos goles en Laliga desde que debutó. Uno al Getafe y el último al Valladolid en junio de 2020. Marcó con un preciso disparo desde fuera del área en el 2-1 a los de Sergio en Mestalla.

Lista de 21 sin Sibille y Molina

Gracia dio ayer en el vestuario la lista de convocados a los jugadores, aunque como viene siendo habitual no la hizo pública. El técnico se lleva a todos sus disponibles con la ausencia del sancionado Gonçalo Guedes y los lesionados Gabriel Paulista, Kevin Gameiro yJasper Cillessen. Llama la atención que no citó a ningún central del Mestalla. Ni Kevin Sibille ni Guillem Molina están en la convocatoria. Tampoco el portero del filial Unai Etxeberria.