La expulsión condena al filial

El Alcoyano tomó el Antonio Puchades para prolongar su buen estado de forma tras la alegría copera ante un Valencia Mestalla que se quedó con un hombre menos a media hora del final por la expulsión de Pablo Gozálbez y vio a su central, Facu González, retirarse en camilla. El equipo de Óscar Fernández cuajó una sensacional primera mitad en la que logró ponerse por delante, pero vio como su rival le remontaba el partido con un asedio que se vio intensificado con la superioridad numérica. La mejor noticia para los blanquinegros fue la buena hora de juego de Marc Ferris.

La derrota deja a los locales en una situación todavía comprometida y a los visitantes en la pomada por las posiciones de ascenso a Segunda División.

El partido arrancó con el Alcoyano muy metido en el partido, buscando hacer daño en el juego directo y gozando de la primera ocasión clara en las botas de Jona, pero su disparo se marchó muy desviado. Poco a poco el Mestalla fue entrando en el choque y Fran Navarro tenía la primera de los valencianistas, pero su cabezazo se marchó al larguero tras un centro con rosca de Hugo González. Los blanquinegros se crecían tras la acción y diez minutos más tarde el propio punta de Pinedo provocaba un penalti tras un excelente recorte. Él mismo lo transformaba al palo derecho, haciendo inútil la estirada de José Juan, que llegó a tocar la pelota. Con los valencianistas en la cresta de la ola Pablo Gozálbez probó el disparo lejano con la izquierda y José Juan sacaba una mano providencial para evitar que se colase por la escuadra. Tras el susto el Alcoyano intentó disputar más el balón en la zona ancha para igualar las fuerzas y cerrar el flujo de jugadas de peligro local. De hecho, gozó de una gran ocasión que Unai Etxebarria detenía a bocajarro. Con el duelo más igualado se llegaba al final de la primera parte.



Accidentada segunda mitad



Si en el primer acto al filial valencianista las cosas le fueron bien, la segunda parte no pudo estar más accidentada. Empezó con un rápido intercambio de golpes con disparos de Hugo González y Jona, pero ninguno encontró el premio del gol. Sí lo hizo el de Alberto Rubio, que ponía las tablas en el marcador poniendo con clase el balón en el palo largo desde el sector izquierdo del área. Los de Óscar Fernández trataron de reponerse, pero llegó el fatídico minuto 62. El colegiado señaló una agresión de Pablo Gozálbez y lo mandó a la ducha a pesar de su incrédula protesta y Facu González se marchaba lesionado en camilla. El partido se le ponía de cara al Alcoyano y tremendamente cuesta arriba al Mestalla. La presencia alcoyana en el área se empezó a intensificar y cerca estuvo de marcar a través de Mourad, el héroe de la copa, que se encontró sin portero en el corazón del área, pero Iván Muñoz aparecía providencial para desviar el chut. El central entraba muy bien en el partido ganando duelos decisivos, pero el Alcoyano aumentaba sus ocasiones haciendo valer la superioridad numérica. Jona probó a Unai en varias ocasiones y el guardameta vasco se sacó dos blocajes magistrales de la chistera. Pero tanto fue el cántaro a la fuente, que al final se rompió. A diez minutos del final Jona se encontraba un balón muerto en el punto de penalti y esta vez no perdonaba. El conjunto visitante culminaba la remontada para seguir en un momento de forma espectacular cuatro días después de tumbar al Huesca en Copa del Rey. El Mestalla lo intentó empatar hasta el final con uno menos, pero no fue capaz de doblegar a su rival.





Momento duro



El técnico del filial, Óscar Fernández, admitió tras el partido que el momento es «jodido y duro», achacó la derrota a la «falta de efectividad» y, preguntado por fichajes, llama a aferrarse solo en el trabajo, «pico y pala»



Pincha aquí y verás los comentarios del Valencia Mestalla - CD Alcoyano.