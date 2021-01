Carlos Soler se crece en tiempos difícles

No existen dos futbolistas iguales. Una razón por la que, por ejemplo, el Valencia CF puede asistir a la madurez de un jugador llamado a marcar una época como Carlos Soler y, al mismo tiempo, no dejar de echar de menos a un especialista en ordenar el juego como Dani Parejo. La naturaleza de cada uno es distinta. La del '8' lo empuja en vertical hacia la portería rival, conduciendo la pelota, asociándose con los compañeros y, si hay ocasión, probando el disparo. Cualidad, esta última, en la que el valenciano de 24 años no ha enseñado aún todo su potencial, a pesar de que firmó con ella su primer gol en jugada de la temporada en Valladolid. Carlos Soler ha crecido con el Valencia hasta convertirse en líder en una temporada hostil.

A nivel ofensivo, el equipo ha mantenido a flote la cabeza gracias a su aportación. Él ha participado de manera directa -entre goles y asistencia de gol- en diez de los 24 tantos convertidos a lo largo de 18 jornadas de Liga. Además, de modo indirecto lo hizo también en el primer gol frente al Alavés en Vitoria (2-2), en el que inició la combinación que terminaron Gameiro y Manu Vallejo. Sin olvidar la Copa, donde levantó una eliminatoria perdida en Terrassa con un penalti en el 82' y el servicio de córner a Yunus Musah en el 91' para llevar el duelo a los 120 minutos de prórroga.

EL JEFE DE LAS ABP En una primera vuelta de sufrimiento y coqueteo con la zona de descenso, las acciones a balón parado le dieron al Valencia buena parte de los pocos puntos sumados. Soler, tercer capitán del equipo, se ha erigido en el ejecutor de las mencionadas ABP a lo largo de los meses en los que el conjunto de Javi Gracia ha pasado por serios problemas de espesura en la creación de fútbol. A excepción del lanzamiento desde fuera del área en Pucela, todo el resto de sus goles y pases decisivos, nacieron con el balón parado. De hecho, es junto al Mikel Oyarzabal el mejor lanzador de penaltis en la Liga con una efectividad del 100%.





Codo con codo con los mejores de la Liga

Sin embargo, el internacional con la Roja de la Real Sociedad no es el único con el que se codea Carlos Soler en las estadísticas de la competición madre. Mientras el equipo blanquinegro comparte espacio en la clasificación con los modestos que parten de inicio con el objetivo de sobrevivir en Primera, el centrocampista valenciano lo hace con los futbolistas que conforman la élite ofensiva de la liga española. De hecho, es el séptimo jugador del torneo en valoración global, según los datos de OPTA. Con una media de 7.41, a Carlos Soler únicamente lo superan seis hombres con una puntuación mayor: Messi, el único que alcanza el 8, Gerard Moreno, Iago Aspas, Dani Parejo, Toni Kroos, y Sergio Canales. En la lista de los 50 jugadores mejor valorados de la competición tras 18 partidos solo aparece un valencianista más: Maxi Gómez (7.02). Ningún otro en la plantilla blanquinegra toca el 7.

MEDIO CON GOL Marcos Llorente, que no ha marcado desde los once metros, y Carlos Soler son los centrocampistas con más gol de la competición de la regularidad. Los dos suman seis dianas cerrando el top- 10 de los goleadores. En el Valencia siguen al '8' Maxi Gómez (5), Manu Vallejo (4) y finalmente con un solo tanto Daniel Wass, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamón, Gonçalo Guedes, Yunus Musah, Toni Lato y Kevin Gameiro. Así, más un gol en propia meta de Varane, es como se reparten los 24 tantos de los blanquinegros.

Con todo, Carlos Soler no se ha prodigado excesivamente en el disparo, una faceta que siempre le ha caracterizado desde muy joven en la escuela del Valencia. Su media de remates por partido es inferior a la de los protagonistas de ataque en los clubes punteros del país. Ha disparado 17 veces, diez entre los tres palos, en los 14 envites de Liga en los que ha jugado.

PASADOR El '8' es el valencianista con la mejor media de pases claves por partido -asistencias que terminan en gol, en remate u ocasión clara-. Mientras no ha fallado ninguna ocasión clara, Carlos ha generado cuatro de ellas para sus compañeros. Su pareja más especial es Maxi Gómez, con el que se ha encargado de fabricar hasta 17 dianas en la Liga. Hasta hace pocas semanas, Carlos estaba demasiado solo en la elaboración de juego, hoy hombres como Wass, en la misma línea de medios, o Kang In se postulan como compañeros de sociedad.