Fernando Cáceres, "gracias a Dios en casa"

Fernando Cáceres ha anunciado a través de las redes sociales que ya tiene el alta hospitalaria y se encuentra en casa, después de que el pasado día de Reyes tuviera que ser ingresado al sufrir unas convulsiones que le provocaron los medicamentos. Horas después tuvo que ser inducido al coma farmacológico, estado en el que permaneció durante 24 horas. "Gracias a Dios en casa", ha escrito el que fue futbolista del Valencia CF y del Real Zaragoza junto a una fotografía en la que aparece con su mujer, Cynthia Mussa.

Un día antes, el exfutbolista argentino atendió a El Periódico de Aragón para relatar cómo se encuentra, una entrevista en la que dejó muestras de que el humor no lo ha perdido:

"Sabes qué pasa, que cuando no tengo nada que hacer en casa me vengo a los hospitales». Fernando Cáceres bromeaba en su habitación del Instituto Haedo, donde tuvo que ser internado el día de Reyes con unos problemas con la medicación que le provocaron convulsiones. Los médicos tuvieron que inducirle un coma farmacológico, pero el 'Negro' despertó un día después y pronto podrá irse a casa. «Mañana tienen que pasar los médicos y decidir pero en principio sí me dan el alta», explica el exfutbolista. «Ya hice el turismo», añade.

El argentino se encuentra de nuevo en plenitud de fuerzas. «Estoy muy bien», asegura con ganas de volver a casa y seguir con su vida habitual. Lo primero que hará será «seguramente ir al club a ver cómo está todo allí y dedicarme al equipo, que es lo que me está interesando en estos momentos», indica. Cáceres preside un club que fundó y lleva su nombre que le ocupa todo el tiempo. «Estaba entrenando, lo que pasa es que todo había parado un poco por la pandemia, pero estoy muy contento con los chicos y va todo muy bien», apunta.

Así que este episodio hospitalario quedará en un susto del que Cáceres podrá bromear, como hace con las enfermeras que le atienen en el hospital. «Sabes qué pasa, que cuando no tengo nada que hacer en casa me vengo a los hospitales. Para hacer otra cosa, que si no estoy aburrido. Hay que hacer algo nuevo. Pero estoy muy bien y con muchas ganas de irme a casa», explica con humor.



Sabe que Real Zaragoza ha estado en vilo por su salud y lo agradece. «Muchas gracias por los mensajes, siempre es un gusto saber que la gente se acuerda de uno y más en Zaragoza que es un sitio especial, así que muchas gracias», asegura. Todos estos días ha estado junto a él su esposa. «Cynthia está a mi lado, es la que me está cuidando y estoy muy bien. Deseando salir y volver a casa a retomar las rutinas normales y mi vida normal de siempre», indica.

Cáceres continúa su rehabilitación después de que en el 2009 le tirotearan en un asalto para robarle el coche y una bala quedara alojada en su cabeza. Se encuentra ya en la recta final, deseando poder caminar incluso sin bastón. «Voy en ese camino, estoy en la última etapa en la que tengo que empezar a descubrir cosas nuevas y sin duda habrá que dejar el bastón y empezar a hacer la rutina normal», señala.

Su rutina es el fútbol, en su club y con sus clubs, a los que no olvida, en especial al Zaragoza. «Ahora veo pocos partidos porque no hay público pero sí lo veo y lo sigo por las noticias pero llegan pocas. Intento tenerlas y hablar con los compañeros para que me cuenten cómo va. Sé que está la cosa complicada pero nunca hay que perder la esperanza de que mejore cada vez más», asegura. Si alguien sabe de no perder nunca la esperanza es Fernando Cáceres, que siempre tiene unas palabras para su querida Zaragoza: «les agradezco mucho, por aquí estamos muy bien así que les mando un saludo para todos».