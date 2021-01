Mateu Alemany está más cerca del Barça

Con 10.257 firmas de los socios Joan Laporta ha presentado su candidatura para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El que ya fuera máximo mandatario azulgrana se confirmó como el candidato más apoyado en esta primera fase de los comicios en el Barça.

El gran despliegue mediático de la candidatura de Laporta con acciones como la pancarta en los aledaños del Santiago Bernabéu, parece haberle colocado en la primera posición de la carrera pese a que Víctor Font cuenta con la baza de un proyecto "preparado durante 7 años".

De este modo el liderazgo de Laporta acerca a Mateu Alemany al club azulgrana. Ya hace dos meses RAC 1 hablaba de que el director general del proyecto sería el ex del Valencia CF, en un momento en el que Laporta todavía valoraba si presentarse o no a las elecciones. En esa línea Laporta no ha confirmado públicamente la participación de Alemany en su candidatura, pero sí ha tenido buenas palabras para él en las entrevistas previas como en esta de ARA: "Sí, me gusta Mateu Alemany. Ha sido presidente, presidente ejecutivo, secretario técnico y director deportivo con éxito en Mallorca y Valencia. Es un personaje respetado en LaLiga y en el fútbol y lo conozco personalmente. Sí, me gusta. En el fichaje de Etoo interveno decisivamente".

Habrá que ver qué ocurre en las urnas y si el barcelonismo confirma su apoyo a Laporta, pero en caso de que así sea Mateu Alemany iniciaría un nuevo proyecto en LaLiga.