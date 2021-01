El quinto capitán del Valencia CF

La figura de Daniel Wass es tan importante para el Valencia CF 2020/21 como son las de José Luis Gayà, Jaume Domènech, Carlos Soler o Gabriel Paulista. Por orden, los cuatro capitanes oficiales del Valencia CF. No obstante, en la práctica existe un quinto capitán en el vestuario, el polivalente mediocentro danés. Por ascendencia en el grupo, capacidad para aglutinar las diferentes sensibilidades en la plantilla, por experiencia en la Liga, veteranía, por consideración para el cuerpo técnico y su rendimiento, el ex del Celta de Vigo es uno de los pilares sobre los que resiste el conjunto blanquinegro.

Después de la derrota en Granada y el empate en casa con el Cádiz, el equipo tocó fondo. A pesar de que el Valencia no ha bajado los brazos en ningún partido, los resultados no han acompañado. Por eso cuando, por fin, se ganó para sumar tres puntos en Valladolid el grupo se juntó en una piña de alivio y confirmación de ese compromiso que no ha decaído en los momentos más duros. Los capitanes han mantenido la moral de la tropa, en especial de los jóvenes, durante los dos meses sin triunfos en la Liga. Ellos también han guiado el paso al frente del Valencia en la última semana.

Tres futbolistas resultaron fundamentales en el ímpetu con el que el conjunto de Javi Gracia entró al césped del José Zorrilla a intimidar a los pucelanos desde el primer minuto. Carlos Soler y los incisivos Gayà y Wass por los dos costados, desde donde dieron al bloque blanquinegro la amplitud y verticalidad que ha faltado en muchos de los partidos de la primera vuelta. Los vallisoletanos se vieron superados constantemente por uno y otro flanco con centros y peligrosos balones de Gayà, Wass... y Thierry Correia.

AYUDA A CORREIA Otro de las interpretaciones positivas que dejó la victoria del Valencia en Valladolid fue la mejora de Correia con Daniel Wass, un hombre de gran capacidad táctica, por delante colaborando de modo sacrificado a tapar agujeros. La polivalencia siempre le ha acompañado y esta temporada lo está comprobando Javi Gracia, quien ya lo ha colocado, contando con su actuación del último domingo como interior derecho, en tres posiciones. La de lateral diestro, mediocentro y la ya mencionada. En Pucela el danés compensó el carril, dándole compromiso defensivo y sabiendo aprovechar los desdoblamientos de Thierry, y también fortaleció la elaboración compartiendo línea con Soler.





Un veterano de la Liga

Ahora gana enteros la opción de que Gracia apueste, de aquí al futuro, por Wass como interior derecho, donde mejor se sentía en el Celta. Para el entrenador, el '18' es un valor seguro. El único jugador de campo en el Valencia que ha jugado todos los partidos de Liga (18), además como titular. Solo Jaume, que acumula todos los minutos en la competición madre, ha jugado 56 minutos más que los 1564 de Wass. Por detrás, Maxi (1326), Gayà (1320) y Soler (1206). Jugador de equipo, a sus 31 años, Daniel es una garantía para moverse en las arenas movedizas de la Liga. Solo Gameiro y Gayà suman más partidos que él en Primera división.