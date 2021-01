Kang In tiene propuestas para marcharse libre

Año y medio de contrato le queda a Kang In Lee en el Valencia CF y su futuro sigue en el aire. El club de Mestalla ya sabe las opciones que tiene sobre la mesa, básicamente el traspaso en este mercado invernal o buscar una cesión que conlleve la ampliación de contrato por una temporada, y ha de tomar una decisión porque el futbolista coreano sigue pensando en cambiar de aires. Kang In tiene sobre la mesa interés de clubes que lo quieren en propiedad y están dispuestos a meter jugadores en la operación y sobre todo, muchos clubes que han llamado a su puerta interesados en contar con su cesión.

Hasta aquí todo normal, digamos que son movimientos lógicos durante el mercado por un futbolista que se ha puesto en el mercado porque no ve claro su futuro en el Valencia CF. Pero sucede que comienza a haber movimientos que pueden dejar al conjunto de Mestalla con una mano delante y otra detrás. Ya hay clubes que tratan de seducir al coreano para que finalice su contrato con la entidad blanquinegra, esto sucede en junio de 2022, y firmar antes, técnicamente a partir de enero de 2022, un contrato libre y a coste cero. Esto para el jugador tiene un inconveniente, que es seguir en el Valencia CF a coste de poder estar un tiempo sin jugar porque se niega a renovar, y tiene una ventaja, ya que al firmar a coste cero por otro club, el contrato que firme será muy ventajoso para él en el aspecto económico, ya que o tiene prima de fichaje a coste cero, o tiene un sueldo muy alto.



Vuelve Guedes

En lo meramente deportivo el coreano apunta un dato para la estadística ya que ha sido titular en los cuatro partidos de Liga que ha ganado el Valencia CF, el último en Valladolid, donde el equipo hizo una muy buena primera parte en la que dominó todas las facetas del juego incluida la posesión, algo que hasta ahora se le había resistido. Kang In colaboró en este aspecto ya que desde la posición de media punta bajó a recibir al centro del campo y combinar mientas el equipo tocaba y el Valladolid esperaba atrás encerrado.

Levante UD, Real Sociedad y Real Madrid son los otros tres encuentros en los que el conjunto de Mestalla ha sumado tres puntos y en los tres el coreano jugó de inicio. El próximo partido del Valencia CF será este domingo día 17 a partir de las seis de la tarde ante el Alcorcón en Copa del Rey, un partido en el que Javi Gracia podría no alinear un once titular al uso, ya que días después, el jueves 21 recibe en Mestalla a Osasuna. Para este encuentro el entrenador valencianista recupera a Gonçalo Guedes, que ha sido baja en los dos encuentros de liga anteriores -Cádiz y Valladolid- debido a la tarjeta roja que vio en el choque ante el Granada tras decirle «vete a la mierda» al árbitro del partido porque no señaló una falta sobre él. Con Guedes apto, Gracia debe decidir si el portugués es titular, y en caso de que lo sea, si juega en punta por detrás de Maxi, en el puesto de Kang In, o si ocupa la banda izquierda en detrimento de Cheryshev.