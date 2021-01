Lucas Torreira entra en acción

El Valencia CF sigue trabajando para intentar reforzar la plantilla en este mercado de invierno. El objetivo ahora es un centrocampista y se intenta que sea de primer nivel, es decir, que llegue para elevar las prestaciones de la plantilla, en definitiva, no se trata de fichar por fichar, porque el punto de partida es que si lo que el mercado ofrece -teniendo en cuenta las posibilidades económicas del Valencia CF- no convence, no se va a taponar a los jugadores jóvenes del equipo.

Por ello sobre la mesa del club hay nombres como el del inglés Harry Winks del Tottenham, que no va a salir del equipo de Londres pero que responde al perfil de futbolista que busca el conjunto de Mestalla. El Valencia CF hace días que busca alternativas a Harry Winks y una que tiene en estos momentos sobre la mesa es el uruguauyo Lucas Torreira, que juega en el Atlético de Madrid cedido por el Arsenal. Como asegura el Diario As, además del conjunto de Mestalla, Torino, Lazio y Fiorentina también se han interesado en la cesión del centrocampista uruguayo.

Torreira no está contando demasiado para el técnico argentino Simeone y el equipo de Londres quiere romper la cesión. De hecho solo ha jugado 208 minutos repartidos en siete partidos.

