Gabriel Paulista apunta al Atlético

Paso firme de Gabriel Paulista en su vuelta al equipo. El central hispano-brasileño inició este miércoles la fase final de la recuperación después de la fractura de cuatro vértebras que sufrió el 22 de diciembre, en el encuentro de la Liga ante el Sevilla FC. Gabriel volvió a trabajar con el grupo por primera vez desde entonces, aunque con reservas y solo en parte. Como informó SUPER esta principios de esta semana, el defensa central tiene entre ceja y ceja regresar el domingo 24 de enero en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, en la primera jornada de la segunda vuelta.

Gabriel comenzó la sesión en el gimnasio con el grueso del grupo. Más tarde, el '5' también salió al césped con los jugadores no lesionados. Con ellos estuvo en el calentamiento y los rondos iniciales sobre la hierba de la Ciudad Deportiva. Sin embargo, cuando el trabajo aumentó de intensidad y los rondos habían acabado, Paulista volvió a trabajar al margen de los jugadores disponibles para el choque del domingo contra el Alcorcón en la Copa. Este jueves el futbolista ha dado un pasito más volviendo a ejercitarse con el resto del equipo, señal de que todo marcha bien y no hay molestias.

No obstante, los servicios médicos del club prefieren por el momento mantener máxima cautela, ya que la fractura de las vértebras es una lesión delicada, proclive a la recaída si estos fragmentos de la columna no solidifican totalmente.

No se prevé que esté disponible para el encuentro del domingo en la Copa del Rey en el campo del Alcorcón ni contra Osasuna se espera al líder de la zaga. Para que pueda entrar en la convocatoria con vistas al Atlético-Valencia, las cuatro vértebras deberán estar totalmente consolidadas. Los médicos no desean correr riesgos y, sin ir más lejos, están frenando las ganas del jugador de unirse al grupo. En su momento se establecieron seis semanas de plazo, si vuelve ante el Atleti Gabriel recortaría casi dos semanas el tiempo diagnosticado.

También se ejercitaron sobre el césped de los campos de entrenamiento, aunque en ambos casos en solitario, tanto el portero Jasper Cillessen como el delantero Kevin Gameiro, los otros dos lesionados.

Para continuar con la preparación de ese choque copero, entre los jugadores de las categorías inferiores que se han ejercitado a las órdenes de Javi Gracia ha estado el central argentino Kevin Sibille, que ya fue titular en el último encuentro de esta competición en el campo del Yeclano.