Estuve viendo el sorteo y fue curioso que se enfrentaran después de tantos años Alcorcón y Valencia CF. Mis comienzos fueron allí y son mis dos equipos, que se enfrenten ahora en la Copa del Rey es una sorpresa y una alegría para mí», afirma Carlos Arroyo, actual delegado del filial valencianista a sus 54 años y, tal como se puede leer en la página web del modesto club madrileño, «el mejor jugador que ha dado la cantera de la AD Alcorcón».

Ver al club de su vida jugar en el Municipal Santo Domingo le traerá muchos recuerdos de sus comienzos en el fútbol, ingresó con 12 años en la escuela y a los 15 ya se entrenaba con el primer equipo, con el que debutó a los 17 años en Tercera División. Ya se le conocía por entonces como 'El Príncipe de Alcorcón' cuando se presentó el Valencia CF para ficharlo, como él mismo relata: «Había alguna vinculación familiar de los que entonces eran secretarios técnicos del club. Mestre o Buqué, no sé cuál de los dos, tenía algún familiar en Alcorcón o cerca de allí. Les llamó el familiar y les dijo que fueran a ver un chico que estaba destacando. Gracias a eso vino el Valencia CF a verme jugar y muy agradecido a la trayectoria que he tenido aquí y la que sigue siendo mi casa».



«Todo el mundo dice que nací en Alcorcón, pero en realidad nací en Madrid y tenía familia en Alcorcón. Vivía cerca pero no era nacido en Alcorcón. Me tocaba ir en metro a entrenar o andando un buen trayecto, a veces me quedaba en casa de mis familiares. No soy nacido allí, pero jugué allí en mi época de infancia y adolescencia, lo recuerdo con mucha alegría y cariño», afirma 'el Chato', que pronto destacó y se consolidó en el primer equipo del Valencia CF, donde jugó 12 temporadas hasta que en 1996 firmó por el Villarreal. Hoy sigue en el Top-10 de jugadores con más partidos oficiales en toda la historia del club.

El Alcorcón, recuerda, «era un club modesto, siempre estaba en Preferente o Tercera, un club muy familiar y sencillo. Ahora se ha igualado mucho todo en el fútbol y más a un partido y en el campo del equipo en teoría inferior. Hay que tener mucha precaución, pero el Valencia tiene que ser mejor y espero que, como hicieron en Yecla, lo solventen».