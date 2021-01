¿Cumplirá?: Anil Murthy les dijo a los capitanes que hará todo lo posible por fichar

Un día más del mes de enero y un día menos de tiempo que tiene el Valencia CF para fichar. Llegados a estas fechas, superada la primera quincena del mes, ya se puede afirmar que si el club de Mestalla ficha algún jugador, será porque en estos días finales se ha puesto a tiro. Trabajo previo por parte de la secretaría técnica ha habido, y mucho, pero las restricciones económicas y deportivas que impone el máximo accionista Peter Lim hacen que todo dependa casi de la suerte, es decir, de que haya algún club al que le venga bien desprenderse de un futbolista. El Valencia CF acude al mercado de fichajes intentando convencer con 'pines y banderines', y a ello se suma que los clubes son reacios a deshacerse de jugadores aunque no cuenten con ellos porque la pandemia del coronavirus hace que puedan sufrir bajas de forma descontrolada. Ofrece la ficha del futbolista, y si acaso algo por la cesión, y entiéndase algo por unos cientos de miles de euros.

El plan de muchos equipos y entre ellos el Valencia CF es ver si un jugador se pone a tiro, con la particularidad que el Valencia CF necesita fichar porque está metido en la zona peligrosa de la clasificación. No es lo mismo tener un ojo en el mercado para ver qué puedes fichar que mejore lo que tienes, que verte obligado a ver qué ofrece el mercado cuando estás ahogado en la clasificación. El Valencia CF ha preguntado por muchos futbolistas, sobre todo por centrocampistas en los últimos días, que es ahora la posición prioritaria a reforzar, pero de momento no recibe más que negativas, como por ejemplo Harry Winks del Tottenham o Lucas Torreira del Atlético de Madrid. Y el problema puede ser de altura porque el presidente del Valencia CF se ha mojado de manera interna pero no solo con el entrenador, Javi Gracia. Según ha podido saber este periódico, en la reunión que Anil Murthy tuvo con los capitanes el pasado martes cinco de enero en la ciudad deportiva, el presidente del club blanquinegro les comunicó que el club haría un esfuerzo para reforzar el equipo. Fue la mañana después del empate en Mestalla ante el Cádiz. Tras reunirse de manera telemática con Peter Lim, Anil acudió a la ciudad deportiva para comunicar a Javi Gracia que seguía al frente del equipo. También habló con los cuatro capitanes, Gayà, Soler, Jaume y Paulista, que le transmitieron que están con el entrenador. Fue en esa conversación cuando el presidente blanquinegro comunicó a los capitanes que el club iba a hacer lo posible por reforzar el equipo.



¿Se comprometió Murthy?

¿Hubo compromiso por parte de Anil Murthy con los capitanes de que habría fichajes? Para ello lo mejor que se puede hacer es recurrir a las palabras de Javi Gracia de un par de días después, en la previa del encuentro de Copa ante el Yeclano: "Creo que las cosas que se dicen es porque hay una intención realmente de cumplirlas. Lo que sí creo es que el club tiene esa intención de reforzar el equipo" dijo cuando se le preguntó por la reunión con Anil y por si cree en lo que le dijo. En definitiva, y a tenor de las palabras de Gracia, Anil, le dijo al técnico que se va intentar fichar en este mercado de enero y cabe interpretar que es lo mismo que le dijo a los futbolistas. Eso sí, el entrenador añadió después: "Le transmito o al club las necesidades y ellos trabajarán el mercado. De momento, ya véis que no hay ningún jugador". De eso hace ya diez días, y diez días después sigue sin haber fichajes. En manos de Lim está que a los futbolistas no les pase como a Gracia, y se sientan engañados.

