¿Fichajes? Un 'no' tras otro REUTERS

Al Valencia CF se le van cerrando puertas que complican el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta del campeonato, en la que el equipo está obligado a mejorar y mucho sus números para no acabar la temporada con riesgo de tener que pelear por la permanencia. Hay una voluntad expresada tanto al entrenador como a los capitanes de mejorar la plantilla con alguna incorporación que eleve el nivel y ofrezca más soluciones a Javi Gracia, pero el club se está encontrando muchos problemas para pescar en este mercado de invierno que ha consumido ya sus primeros diez días. Por un lado, el propio mercado está muy cerrado, hay pocos movimientos y mucho temor a desprenderse de jugadores que participan poco debido a las circunstancias de la pandemia. En cualquier momento un club puede tener un número indeterminado de bajas y necesitar de todos sus efectivos disponibles. Por otro, las limitaciones que se ha impuesto el propio Valencia CF desde el punto de vista financiero dificultan todavía más la tarea.



Adios a Capoue

Así, en estas dos primeras semanas el club de Mestalla se ha dado ya varios cabezazos contra la pared. Todo comenzó con el fichaje de Etienne Capoue por el Villarreal, pocos días después de producirse la grave lesión de Vicente Iborra. No estaba el máximno accionisa por la labor de pagar por la cesión del mediocentro del Watford, de disparaba hasta a tres centrocampistas sin éxito. Primero era José Mourinho el que cerraba a Harry Winks las puertas del Tottenham, cuando parecía que la cesión podría llevarse a cabo en el momento en que se llegada a un acuerdo económico. Simeone tampoco permite la salida de Lucas Torreira, mediocentro uruguayo que está en el Atlético de Madrid cedido por el Arsenal y que no está jugando todo lo que los ingleses desearían. En los planes del argentino está incluso por delante de Kondogbia, y ya se pudo comprobar en el mes de octubre lo mucho que presionó Simeone para llevarse a Geoffrey del Valencia CF.

Este jueves, el director deportivo del Schalke 04 alemán, Jochen Schneider, cerraba también la puerta de salida para el canario Omar Mascarell, otro centrocampista con unas características que encajan en las necesidades del Valencia, al menos las que se establecieron después de la última reunión con el máximo accionista para establecer la estrategia a seguir en este mercado. «Es absolutamente imposible que salga», llegaba decir el máximo responsable de un equipo que en estos momentos se encuentra penúltimo en la Bundesliga, con una sola victoria en 15 partidos.



500 días

Quedan todavía por delante bastantes días para concretar alguna operación, el Valencia CF partía del objetivo de fichar un central y un mediocentro después de las carencias tan evidentes que se habían apreciado desde que comenzó la temporada en el mes de septiembre, ahora el centrocampista pasa a ser prioridad por diferentes motivos. A Gabriel se le espera en dos semanas, hay una mejoría evidente en el rendimiento de Diakhaby y Mangala y Hugo va a más partido a partido. Aunque no va a ser fácil mejorar si la intención no se traduce en euros. Ayer se producía una curiosa efeméride, el club alcanzaba los 500 días sin realizar un solo fichaje para el primer equipo, desde que el 2 de septiembre de 2019 se concretaba la contratación de Thierry Correia, del Sporting de Portugal. Fichaje en propiedad, se entiende, inversión en un futbolista, porque en el pasado mercado de invierno sí llegó Alessandro Florenzi. No contrató un central en febrero, cuando pudo hacerlo por la grave lesión de Garay, tampoco en el último verano de tan mal recuerdo y de momento nada en lo que llevamos de enero.