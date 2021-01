AS MONACO

Florentino es otra opción para el Valencia CF

El Valencia CF sigue peinando el mercado en busca de refuerzos. Cada puerta que ha tocado hasta ahora el club se le ha cerrado. Los días pasan y algo más de una semana después del inicio del mercado de enero las limitaciones económicas del club dificultan la llegada de un futbolista interesante. No obstante el club continúa trabajando y la última opción valorada ha sido la de Florentino Luís.

Por el centrocampista portugués se ha preguntado para conocer su situación de primera mano. Florentino Luís está cedido en el AS Mónaco por el Benfica. Sin embargo no está teniendo oportunidades en la Ligue 1, donde tan solo ha participado en 6 partidos hasta el momento. De ahí el interés del Valencia CF en un jugador que a sus 21 años necesita sumar minutos y en el principado no los está teniendo.

De la misma manera la dificultad de la operación radica en que el Monaco permita salir al futbolista, además de que se cumplan los severos parámetros económicos autoimpuestos por el Valencia CF para esta ventana de traspasos. Una situación que no es novedosa en el mercado para el club, puesto que el prestámo de Harry Winks por parte del Tottenham dependía del acuerdo económico pese a la negativa de José Mourinho. Así pues es otra alternativa controlada por el Valencia por la que debe esperar acontecimientos.